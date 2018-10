Olimpiadi Invernali 2026: primo test per Milano-Cortina. Oggi il sopralluogo del Cio sui siti olimpici

Oggi ci sarà il primo test importante per la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi Invernali 2026. Inizia così la fase più calda del percorso verso la votazione, che si terrà a Losanna il 23 giugno del prossimo anno. Il primo passo di questo lungo cammino è quello del sopralluogo dei tecnici del Cio sugli impianti sportivi scelti come siti olimpici.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la visita inizierà da Milano, che metterà a disposizione due impianti per la rassegna a cinque cerchi: il Forum di Assago per il pattinaggio di figura e lo short track, e il Palaltalia, un nuovo palazzetto che andrà ad ospitare gli incontri dell’hockey su ghiaccio. A ciò si aggiungerà poi lo stadio San Siro per la cerimonia di apertura e poi il Villaggio Olimpico da costruire nella zona dell’ex scalo ferroviario di Porta Romana. I tecnici del Cio si sposteranno poi in Valtellina domani e infine giovedì a Cortina.

Ad accogliere i rappresentanti del Cio ci sarà Diana Bianchedi, alla guida del team che si occupa di questa candidatura. La bicampionessa olimpica nel fioretto a squadre (Barcellona 1992 e Sydney 2000), dopo la delusione per il fallimento del progetto Roma 2024, ha continuato a lavorare con Il Cio, intessendo rapporti che potranno essere importanti anche per dare la giusta spinta a Milano-Cortina.













Foto: Ink Drop / Shutterstock.com