Olimpiadi Invernali 2026, la cerimonia d’Apertura all’Arena di Verona? Il sindaco Sboarina: “Darebbe un valore aggiunto”

Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale sulla candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 e la cerimonia d’apertura potrebbe svolgersi nella suggestiva location dell’Arena di Verona. L’anfiteatro romano, simbolo della città veneta, inaugurerebbe in modo unico la rassegna a cinque cerchi, unendo lo sport con il fascino della storia italiana.

La proposta è arrivata direttamente dal sindaco Federico Sboarina, che in una nota riportata dall’Ansa ha così dichiarato: “Ribadisco la disponibilità già annunciata ad ospitare la cerimonia inaugurale dei Giochi in Arena, luogo di suggestione unico al mondo, che darebbe un valore aggiunto alla manifestazione. Ma penso anche al ruolo culturale che la nostra città potrebbe esercitare nell’ottica di offerte diffuse sul territorio regionale per le delegazioni”.