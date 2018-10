Olimpiadi Invernali 2026: Erzurum esclusa! Restano in corsa Milano-Cortina, Calgary e Stoccolma

Erzurum non c’è più. La candidatura turca per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 muore per annuncio diretto del presidente del CIO Thomas Bach, lasciando così in piedi le sole candidature di Milano-Cortina, di Calgary e di Stoccolma.

Nel corso della riunione del Board esecutivo del CIO a Buenos Aires, la decisione sarebbe stata appresa, secondo le prime indiscrezioni, a causa dell’inadeguatezza delle infrastrutture necessarie a ospitare l’evento a cinque cerchi. Alla riunione è presente anche il vicepresidente del CIO, che è turco: Urgu Erdener.

Esce così di scena la candidatura della città con meno abitanti delle quattro coinvolte: Erzurum ne ha infatti meno di 400.000. Geograficamente è posizionata in quella parte della Turchia che s’affaccia al confine sul versante asiatico, in piena Anatolia, non lontano dall’Armenia. E’ stato possibile candidarla in ragione delle condizioni climaticamente favorevoli che vi si creano spesso (la temperatura media invernale è di -11°C, ma sono possibili giornate a -30°C).













Credits: Valerio Origo