Olimpiadi Invernali 2026, Samaranch: “Milano-Cortina progetto interessante e affascinante”. Malagò esprime soddisfazione

La candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 incassa la prima pesante voce di favore, quella del vice-presidente del CIO Juan Antonio Samaranch jr, figlio di colui che del Comitato Olimpico Internazionale fu presidente per ventuno lunghi anni, dal 1980 al 2001.

Queste le parole dell’alto esponente della famiglia olimpica: “Quello di Milano-Cortina è un progetto molto interessante e affascinante; il governo di Roma supporta completamente il progetto e i territori interessati dalla candidatura sono molto entusiasti. Conosco molto bene l’Italia, mia moglie è italiana. In questa fase abbiamo un progetto molto solido e assolutamente in linea con l’Agenda 2020 e con le nuove norme. Parleremo sicuramente di questo, ma in questa fase la cosa più importante è che il governo supporti pienamente la candidatura. E siamo molto fiduciosi che l’Italia presenterà una bellissima candidatura“.

Il primo a raccogliere con soddisfazione queste parole, direttamente da Buenos Aires, dove si sta tenendo il Board esecutivo del CIO, è il presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha ulteriormente rimarcato alcuni passaggi: “Il discorso di Samaranch non era certo preparato e ci hanno fatto piacere le parole che ha speso. Ovvio che Milano è Milano e che Cortina ha una fama internazionale incontestabile. Ho apprezzato la sottolineatura fatta dell’importanza delle regioni (Lombardia e Veneto), trainanti e locomotiva dell’Europa. Vorrei rilevare che il Cio ha detto che delle tre candidature restanti, ce ne sono due che hanno quasi tutte le infrastrutture necessarie già presenti“.













