Olimpiadi Invernali 2018, Calgary ha dei problemi. Il sindaco chiede altri soldi al governo: candidatura a rischio?

Milano e Cortina d’Ampezzo sono in piena corsa per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026, la candidatura italiana sembra essere molto gradita e solida a meno di un anno di distanza dal momento in cui il CIO ufficializzerà la propria scia. Il capoluogo meneghino e la Perla della Dolomiti se la devono vedere con due avversarie che però non se la stanno passando molto bene: Stoccolma è alle prese con delle problematiche politiche visto che la giunta comunale non sembra voler appoggiare la candidatura e il governo centrale è di fatto inesistente (fase di stallo in Parlamento dove non si trova una maggioranza), Calgary attende di sapere l’esito del referendum cittadino del 13 novembre che potrebbe mettere un freno alle ambizioni della città canadese.

Tra l’altro il sindaco Naheed Nenshi ha chiesto più fondi al primo ministro canadese Justin Trudeau, minacciando di abbandonare la candidatura se non otterrà un ulteriore contributo economico. La richiesta ammonterebbe a circa 150 milioni di dollari, cioè si passerebbe da 1,75 miliardi a 1,90 miliardi di dollari. Si tratta di cifre molto importanti, vedremo cosa deciderà di fare il governo centrale a due settimane dal referendum che ci dirà se sarà una corsa a due verso le Olimpiadi Invernali 2026 o se avremo ancora tre pretendenti.













Foto: Ink Drop / Shutterstock.com