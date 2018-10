Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: come vederle in tv? Il programma e gli orari

Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputeranno a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata alle promesse dello sport internazionali si preannuncia altamente spettacolare e avvincente con una grande partecipazione da parte di atleti provenienti da tutto il Pianeta. Dopo le esperienze di Singapore e Nanjing, il CIO ha deciso di accettare la candidatura della capitale argentina che così potrà ospitare uno degli eventi sportivi più importanti della stagione, quello in cui si metteranno in mostra i campioni del futuro.

Il programma prevede la presenza di sport già inseriti alle Olimpiadi “dei grandi” (pensiamo ad atletica, nuoto, ginnastica, scherma) ma ci sono anche delle novità come il calcio a 5 e la pallamano su sabbia senza dimenticarsi che diverse gare saranno miste e sono previste anche delle prove internazionali, cioè nella stessa squadra vengono inseriti atleti provenienti da diverse Nazioni per contribuire alla fratellanza tra i popoli nel pieno rispetto dei valori olimpici. Sono previsti ben 286 eventi da medaglia in 32 sport differenti.

Di seguito il calendario completo delle Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: giorno per giorno, ora dopo ora, tutte le gare e gli appuntamenti da non perdere. Riportate anche le istruzioni su come seguire l’evento in diretta tv e streaming.

COME VEDERE LE OLIMPIADI GIOVANILI IN DIRETTA TV E STREAMING:

Al momento non sono previste delle dirette tv. Alcune gare saranno trasmesse in diretta streaming su Olympic Channel.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE generale dell’evento per seguire insieme tutti gli eventi minuto dopo minuto.