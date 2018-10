Tennistavolo, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Jamila Laurenti e Matteo Mutti escono agli ottavi della prova a squadre

L’Italia del tennistavolo esce agli ottavi di finale della prova a squadre alle Olimpiadi GIovanili di Buenos Aires: Jamila Laurenti e Matteo Mutti sono stati sconfitti da Europa1, composta dalla serba Sabina Surjan e dallo svedese Truls Moregard, con il punteggio di 0-2. In entrambi i singolari però gli azzurrini avrebbero potuto vincere: Laurenti ha ceduto alla serba per 2-3 dopo essere stata in vantaggio di due set e 7-5 nel terzo e a due punti dalla vittoria sul 10-10 nel quarto, mentre Mutti ha ceduto allo svedese per 1-3 dopo aver vinto il primo set ed aver lottato in tutti gli altri parziali.

Di seguito i risultati odierni:

Italia-Europa1 0-2

Jamila Laurenti-Sabina Surjan 2-3 (11-7, 11-9, 7-11, 10-12, 5-11)

Matteo Mutti-Truls Moregard 1-3 (11-9, 7-11, 9-11, 8-11)

Laurenti/Mutti-Surjan/Moregard non disputato













Foto: FITET

roberto.santangelo@oasport.it