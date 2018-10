Olimpiadi Giovanili 2018 oggi: calendario, programma, orari e tv. Tutti gli azzurri in gara

Oggi lunedì 15 ottobre è in programma l’ottava giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi.

Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi lunedì 15 ottobre alle Olimpiadi Giovanili 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player, in diretta streaming su Olympic Channel e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDÌ 15 OTTOBRE:

13.30-21.55 GOLF – Gare a squadre (mista), team play: Alessia Nobilio/Andrea Romano

14.00-15.30 TUFFI – 3 m (femminile), preliminari: Chiara Pellacani

14.00-17.25 TIRO CON L’ARCO – Individuale (maschile), sedicesimi di finale: Federico Fabrizzi

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Quarti di finale (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Quarti di finale (femminile): Claudia/Nicol

14.50-17.20 RUGBY A 7 – Gironi eliminatori (maschile)

14.50-17.20 RUGBY A 7 – Gironi eliminatori (femminile)

15.00-15.45 ATLETICA LEGGERA – 4000 metri cross country (maschile), Finale: Carmelo Cannizzaro, Francesco Guerra

15.00-15.45 ATLETICA LEGGERA – 4000 metri cross country (femminile), Finale

15.00-18.00 TENNISTAVOLO – Semifinali a squadre internazionali (mista)

15.30-18.30 CANOA SLALOM – Kayak obstacle (femminile), qualificazioni e ripescaggi: Lucrezia Zironi

15.30-18.30 CANOA SLALOM – Canoa obstacle (maschile), qualificazioni e ripescaggi

16.00-18.40 CICLISMO – Combined team event, cross-country eliminator (maschile): Simone Avondetto, Tommaso Dalla Valle

16.00-18.40 CICLISMO – Combined team event, cross-country eliminator (femminile): Sofia Colinelli, Giada Specia

17.00-20.00 PENTATHLON – Staffetta internazionale (mista), ranking round

18.00-21.45 BOXE – 52 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.45 BOXE – 60 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.45 BOXE – 69 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.45 BOXE – +91 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.45 BOXE – 60 kg (femminile) turni preliminari

18.30-21.35 BASKET 3X3 – Shoot-out (femminile) e Dunk Contest (maschile): Niccolò Filoni

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Getto del peso (maschile), Finale: Carmelo Musci

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Lancio del martello (femminile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Salto in alto (femminile), Finale: Idea Pieroni

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – 5000 metri di marcia (maschile), Finale: Davide Finocchietti

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Salto in lungo (maschile), Finale: Davide Favro

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – 800 metri (maschile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Lancio del martello (maschile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – 100 metri (femminile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – 100 metri (maschile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Getto del peso (femminile), Finale

18.55-22.05 RUGBY A 7 – Finali (maschile)

18.55-22.05 RUGBY A 7 – Finali (femminile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Semifinali (maschile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Semifinali (femminile)

19.00-22.45 TIRO CON L’ARCO – Individuale (femminile), sedicesimi di finale

20.30-22.20 CANOA SLALOM – Kayak obstacle (femminile): quarti di finale, semifinali, finale

20.30-22.20 CANOA SLALOM – Canoa obstacle (maschile): quarti di finale, semifinali, finale

22.00-01.15 TENNISTACOLO – Finali a squadre internazionali (mista)

22.00-02.10 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di Specialità (maschili e femminili), terza giornata: Giorgia Villa, Lay Giannini

22.00-02.10 GINNASTICA ACROBATICA – Coppie (miste), Finale

22.00-23.45 TUFFI – 3 m (femminile), Finale

23.00-01.45 BOXE – 56 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 64 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 75 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 91 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 51 kg (femminile), turni preliminari: Martina La Piana













Foto: Federginnastica