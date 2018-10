Tennistavolo paralimpico, Mondiali Celje 2018: all’esordio vince solo Giada Rossi

Al via a Celje, in Slovenia, i Mondiali di tennistavolo paralimpico: nella prima giornata dei gironi eliminatori una vittoria e tre sconfitte per gli azzurri impegnati. Domani si concluderà la fase a gironi e sapremo quali pongisti italiani saranno passati al tabellone ad eliminazione diretta.

In classe 1-2 femminile Giada Rossi batte l’argentina Maria Costanza Garrone per 3-0 (11-6, 11-3, 11-4) ed è l’unica azzurra a vincere oggi. In classe 3 femminile invece Michela Brunelli si ferma al cospetto della svedese Anna-Carin Ahlquist, già campionessa paralimpica, alla quale cede per 1-3 (12-10, 7-11, 5-11, 11-13).

Sconfitta in classe 2 maschile anche per Federico Crosara, che nulla può contro il numero tre del mondo, l’ucraino Oleksandr Yezyk, a cui però strappa un set, arrendendosi per 1-3 (11-5, 3-11, 7-11, 9-11). Peggio va in classe 8 maschile a Samuel De Chiara, che perde contro il numero 5 al mondo, l’ucraino Maksym Nikolenko, per 0-3 (3-11, 5-11, 3-11).













Foto: FITET

roberto.santangelo@oasport.it