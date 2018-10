Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Esordio europeo al Mediolanum Forum di Assago questa sera per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano: di fronte, nella seconda giornata della massima competizione continentale, c’è il Real Madrid detentore del titolo. Nel primo turno entrambe le formazioni hanno raccolto un successo: quella di Pianigiani ha espugnato Podgorica battendo il Buducnost 71-82, quella di Pablo Laso ha superato in casa il Darussafaka per 109-93.

Quello che si celebrerà stasera sarà un incontro che, nella sua storia, è stato anche una finale di quella che allora si chiamava Coppa dei Campioni: era il 1967, e da una parte c’era il Real di Lolo Sainz, dall’altra il Simmenthal di Sandro Riminucci. Prevalsero gli spagnoli per 91-83, per quello che fu il terzo trionfo europeo in quattro anni: a interrompere la serie, proprio Milano, che l’anno prima poteva disporre di Bill Bradley, poi diventato forte giocatore dei New York Knicks e successivamente politico di grande importanza negli USA (è stato senatore del New Jersey per 18 anni e candidato alle primarie dei Democratici per le elezioni presidenziali del 2000, per le quali ha poi corso Al Gore).

Olimpia Milano-Real Madrid si giocherà questa sera alle ore 20:45, al Mediolanum Forum di Assago. L’incontro verrà trasmesso in diretta televisiva su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE

ore 20.45 A|X Armani Exchange Milano-Real Madrid – Eurosport 2, Eurosport Player













Credit: Ciamillo