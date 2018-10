Olimpia Milano-Real Madrid: a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming

Domani sera (ore 20.45) l’Olimpia Milano torna a giocare in Eurolega. Al Forum arriva il Real Madrid, una delle squadre favorite per il titolo anche senza quel Luka Doncic, volato in NBA con la maglia di Dallas. Entrambe le squadre sono ancora imbattute in questa stagione: Supercoppa vinta, in testa ai rispettivi campionati e anche l’esordio europeo è stato bagnato con un successo. Milano ha sconfitto in trasferta il Buducnost, mentre il Real ha superato in casa il Darussafaka.

Sarà una settimana di fuoco per l’Olimpia Milano in Eurolega. La squadra di Simone Pianigiani è attesa da un doppio impegno in campo europeo. Infatti dopo aver ospitato il Real Madrid, l’Armani Exchange volerà ad Atene per sfidare (venerdì ore 20.00) l’Olympiacos.

Olimpia Milano-Real Madrid si giocherà mercoledì 16 ottobre alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta da Eurosport 2 HD ed in streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì 16 ottobre

Ore 20.45: Olimpia Milano-Real Madrid

Diretta televisiva su Eurosport 2 HD

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta scritta su OA Sport













Credit Ciamillo