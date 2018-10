Lotta, Mondiali 2018: programma, orari e tv di oggi (giovedì 25 ottobre). Tutti gli azzurri in gara

Proseguiranno oggi a Budapest, in Ungheria, i Mondiali senior di lotta: in questa sesta giornata di gare saranno protagoniste otto categorie di peso, quattro della lotta libera femminile e quattro della lotta greco-romana. Quattro, ovvero 50, 53, 57 e 62 kg femminili disputeranno i ripescaggi al mattino e le finali in chiusura di giornata, mentre altre quattro, ovvero 55, 63, 72 e 82 kg della lotta greco-romana vedranno le qualificazioni al mattino e le semifinali nel primo pomeriggio. Non ci saranno azzurri in gara oggi. Di seguito il calendario completo della sesta giornata della rassegna, con gli orari italiani delle gare. Le sfide si potranno vedere in streaming sul sito della UWW, la federazione internazionale.

Giovedì 25.10.2018

Lotta greco-romana 55 – 63 – 72 – 82 kg

10.30 – 15.30 Qualificazioni

16.45 – 17.45 Semifinali

Lotta femminile 50 – 53 – 57 – 62

10.30 – 15.30 Ripescaggi

18.00 – 21.00 Finali













Foto: Fijlkam

