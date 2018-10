Nurmagomedov sfida Mayweather: “C’è un solo Re nella giungla! Floyd, combattiamo”. Nuovo match milionario per Money?

Khabib Nurmagomedov ha lanciato il guanto di sfida a Floyd Mayweather! Il fresco Campione del Mondo dei pesi leggeri per quanto riguarda le MMA ha espresso il desiderio di fronteggiare il pugile. Il retroscena è presto detto: lo statunitense lo scorso anno sconfisse Conor McGregor in un incontro di pugilato, l’irlandese icona delle MMA è stato poi sconfitto settimana scorsa anche dal russo sull’ottagono nel suo grande ritorno alle arti marziali miste. E proprio per questo motivo Nurmagomedov ha avanzato la provocazione a Money, imbattuto in 50 match disputati con i guantoni (anche Khabib non è mai stato sconfitto, 27-0).

Il messaggio è arrivato direttamente dal lottatore tramite Leonard Ellerbe: “Nella giungla c’è un solo re. Ed è ovvio che sia io dato che Floyd non è riuscito a buttare al tappeto McGregor, mentre io ci riesco facilmente. Andiamo Floyd, dobbiamo farlo. Combattiamo perché siamo entrambi imbattuti”. Mayweather dovrebbe tornare sul ring entro la fine dell’anno per sfidare Manny Pacquiao nella rivincita del match del secolo, staremo a vedere se davvero Mayweather e Nurmagomedov troveranno un accordo ovviamente milionario per sfidarsi nel 2019.

Visualizza questo post su Instagram Look who I ran into at tonight’s fights in Russia. Un post condiviso da Leonard Ellerbe (@leonardellerbe) in data: Ott 13, 2018 at 7:00 PDT













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ehab Othman / Shutterstock.com