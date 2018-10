Nuoto, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Thomas Ceccon e Federico Burdisso in semifinale nei 50 farfalla

Si è chiusa la prima parte della terza giornata delle gare di nuoto alle Olimpiadi giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Questa mattina scendevano in acqua solamente due azzurri ed entrambi nella stessa gara, i 50 farfalla maschili. Sia Thomas Ceccon sia Federico Burdisso si sono qualificati per le semifinali, rispettivamente per il quinto (24”20) e nono tempo (24”39).

Il miglior crono è stato quello del russo Andrei Minakov, che ha chiuso al primo posto delle batterie con 23”50. Sotto il muro dei 24 secondi anche l’ungherese Kristof Milak (23.99), mentre lo ha eguagliato l’altro russo Daniil Markov (24”00). Davanti a Ceccon anche il cinese Shen Jiahao con 24”15.

Altra gara maschile della mattinata argentina è stata quella dei 200 rana, che ha visto il giapponese Yu Hanagurama dominare le batterie e chiudere con il miglior tempo (2’13”58) davanti al greco Thomoglu (2’14”90) e al vietnamita Pham Thian Bo.

Due le gare femminili, quella dei 50 dorso e quella dei 200 stile libero. Nel dorso miglior tempo per l’americana Kaylee Mckeown (28”17), mentre nello stile libero primo posto per l’ungherese Ajna Kesely (1’59”52). Non erano presenti azzurre in queste gare.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Facebo