Nuoto, Olimpiadi Giovanili 2018: Thomas Ceccon campione olimpico dei 50 stile libero!

Il programma serale del nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires si apre nel migliore dei modi possibili per l’Italia. Thomas Ceccon è il nuovo campione olimpico dei 50 stile libero, dopo aver chiuso al primo posto la finale della gara più veloce in piscina. Una medaglia d’oro straordinaria per il nuotatore azzurro ed è anche il terzo oro della manifestazione per l’Italia.

Dopo il tuffon Ceccon ha cominciato progressione inarrestabile, non lasciando scampo agli altri avversari e fermando il cronometro sul tempo di 22’33. A soli quattro centesimi si è classificato il russo Daniil Markov, che aveva ottenuto il miglior tempo nelle semifinali. Medaglia di bronzo, invece, per l’egiziano Sameh Abdelrahman, che ha chiuso la sua finale con il crono di 22”43.

Ai piedi del podio si è classificato il brasiliano Andre Luiz Calvelo de Souza (22”43) mentre al quinto posto si è piazzato lo svedese Bjoern Seeliger (22”77).













foto: Enrico Spada