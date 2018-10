Nuoto, Olimpiadi Giovanili 2018: ottimo Ceccon nei 50 dorso e nei 50 sl. Bene Anna Pirovano nei 100 rana

Terza giornata di batterie nella piscina argentina di Buenos Aires, valevole per le Olimpiadi Giovanili 2018 di nuoto. I fari del Bel Paese erano puntati sui nuovi “Gemelli Diversi“ Thomas Ceccon e Federico Burdisso, che qualche segnale in questa rassegna a Cinque Cerchi lo hanno già dato, oltre che sulla giovane Anna Pirovano.

Il vicentino, reduce dall’argento dei 200 misti e dal bronzo dei 100 dorso di ieri, è tornato sul blocchetto, prendendo parte a due specialità: 50 dorso e 50 stile libero. L’allievo di Alberto Burlina ha risposto presente in entrambe le distanze, conquistando il pass per le semifinali. In particolare nel dorso, Thomas ha ottenuto il quarto tempo dell’overall (26″24) esibendo una nuotata non eccessivamente frenetica e controllata. Una graduatoria dominata, come era facile prevedere, dal russo Kliment Kolesnikov, oro ieri e primatista del mondo assoluto di questa gara con il crono di 24″00. Il 18enne di Mosca ha scaldato i motori (24″74) a precedere il cinese Guanbin Wang (25″93) e il norvegese Tomoe Hvas, vittorioso 24 ore fa dei 200 misti. Nell’unica vasca dello stile libero, Ceccon ha poi siglato il quinto riscontro (22″93) complessivo nella classifica capeggiata dall’egiziano Abdelrahman Sameh (22″60).

Dicevamo di Burdisso, ebbene anche l’azzurro che studia in Inghilterra ha gareggiato nei 50 sl ottenendo il 13° crono complessivo (23″15) e rientrando nella top-16. La sua priorità resta però l’atto conclusivo dei 100 farfalla dove l’obiettivo del ragazzo nativo di Pavia è il podio.

Per quanto concerne le specialità femminili, nei 100 rana buona prova della nostra Anna Pirovano. 1’09″78 per la nuotatrice originaria di Lecco e quinto crono delle heat, mettendo in mostra un’ottima prova. Nel complesso dei piani ambiziosi si possono anche fare guardando prima alla semifinale e poi all’eventuale finale. Davanti a tutte la russa Anastasia Makarova (1’08″80), unica ad abbattere il muro dell’1’09”.













Foto: Arena