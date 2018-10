Nuoto, Olimpiadi Giovanili 2018: Thomas Ceccon in finale nei 200 misti, bene Burdisso nelle batterie dei 100 farfalla

Seconda giornata di batterie nell’impianto argentino di Buenos Aires dedicato alle gare del nuoto in piscina in queste Olimpiadi Giovanili 2018. Andiamo a raccontarvi cosa le heat mattutine sudamericane hanno riservato in chiave italiana.

Nei 200 misti uomini Thomas Ceccon ha staccato il biglietto per la finale. Il classe 2001 vicentino, non impressionando più di tanto ad onor del vero, ha siglato il settimo crono complessivo (2’04″48), mettendo in evidenza una frazione a rana decisamente lenta (38″18). Da verificare se il talentuoso nuotatore nostrano, impegnato quest’oggi anche nella finale dei 100 dorso, abbia cercato di risparmiarsi o meno. Il migliore comunque è stato il norvegese Tomoe Hvas, unico ad abbattere il muro dei 2′ (1’59″77) e favorito per l’atto conclusivo odierno.

Nei 100 farfalla uomini Federico Burdisso ha dato dei forti segnali di vitalità. 53″13 per il 17enne azzurro che si è candidato ad un ruolo di primo piano nelle semifinali, a caccia del tempo per entrare nella top-8. Una buona nuotata quella del ragazzo nativo di Pavia, sempre in presa e molto leggera. Avversari però molto forti gli si pareranno davanti, ovvero il fenomenale Kristof Milak (53″08 secondo) e il russo Andrei Minakov (52″47, il migliore delle batterie), indiziati per posizioni importanti. In particolare il magiaro, straordinario anche a livello assoluto, è capace di cose sublimi e forse questa sera lo dimostrerà.

Milak e Burdisso impegnati anche nelle batterie dei 200 stile libero uomini con riscontri molto diversi. L’ungherese è rientrato negli atleti qualificati alla finale con il terzo crono (1’49″15) mentre Burdisso non è andato oltre il 28° posto (1’55″40). In questa specialità anche il grande protagonista tricolore di ieri nei 400 stile libero, ovvero Marco De Tullio (argento nei 400 sl), non ha ottenuto il pass (15°, 1’51″62). Un risultato non certo inatteso vista la struttura fisica del ragazzo, molto lontana da alcuni dei suoi rivali. Per la cronaca il miglior crono è stato del giapponese Keisuke Yoshida (1’48″97), bronzo nei 400 sl.













Foto: Arena