Nuoto, Olimpiadi Giovanili 2018: Federico Burdisso si tinge di bronzo nei 200 farfalla a Buenos Aires

E’ di bronzo Federico Burdisso nella finale dei 200 farfalla uomini delle Olimpiadi Giovanili di nuoto a Buenos Aires (Argentina). L’azzurro ha ottenuto infatti il terzo posto in questo atto conclusivo (1’57″16) prevalendo nel confronto per il podio rispetto al rappresentante di Cina Taipei Kuanhung Wang (1’57″45). Una prestazione di grande grinta per il nostro portacolori che ha così concesso il bis dopo la medaglia dei 100 delfino, confermando il valore di un atleta che potrà regalare al Bel Paese grandi soddisfazioni. Classe 2001, nativo di Pavia, il 17enne lombardo è uno dei prospetti più interessanti del movimento tricolore e oggi lo ha confermato con questo risultato.

Quattro vasche a farfalla che hanno rispettato i pronostici con il magiaro Kristof Milak davanti a tutti. L’ungherese, campione europeo assoluto in carica, ha impresso il proprio marchio anche in questa specialità, vinta con il tempo di 1’54″89, a precedere il forte ucraino Denys Kesil (1’55″89) e per l’appunto il nostro Burdisso.













Foto: OASport