Nuoto, Gabriele Detti: “Vorrei gareggiare senza provare dolore. La mia priorità è questa”

C’è attesa per i “Gemelli diversi” del nuoto azzurro Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti che in questo weekend di esibiranno a Carpi per la loro prima stagionale in vasca. In particolare l’osservato speciale è il il toscano, fuori praticamente tutta l’annata passata per un problema alla spalla che spera di aver superato. Dopo aver dato forfait agli Europei 2018 di Glasgow, Detti è pronto per verificare le sue condizioni.

“Sto benino non potrebbe essere altrimenti in questo momento della stagione, ogni tanto c’è ancora un po’ di fastidio. Il primo scalino da salire sarà gareggiare senza provare dolore. Questo infortunio mi ha fatto inserire degli esercizi con gli elastici, prima delle gare. Altri obiettivi non me li voglio porre, prima voglio vedere come va“, sottolinea il livornese intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Un periodo molto difficile quello vissuto dal campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest, come sottolinea anche il suo allenatore Stefano Morini: “Non è facile tornare dopo un anno fuori, comincia una nuova avventura. Nell’ultimo periodo ho visto che ci sta mettendo il cuore oltre che i muscoli“, ha sottolineato il tecnico che ha aggiunto relativamente alla partecipazione di Detti ai Mondiali in vasca corta 2018 ad Hangzhou (11-16 dicembre): “Non andremo allo sbaraglio, ci sarà se se la sente“.













Foto: Credit La Presse