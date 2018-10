Next Gen ATP Finals 2018: calendario, date, programma, orari e tv. A Milano i fenomeni del futuro

Le Next Gen ATP Finals 2018 si disputeranno al Polo Fieristico di Rho – Milano da martedì 6 a sabato 10 novembre. Si tratta del torneo mondiale riservato ai migliori 8 tennisti under 21 in circolazione, la seconda edizione si disputerà nel capoluogo meneghino proprio come era successo lo scorso anno al debutto assoluto.

Questa manifestazione mette a confronto le giovani promesse del circuito, nomi nuovi che potrebbero diventare i Federer e i Nadal del futuro, ma è anche l’occasione per sperimentare delle nuove regole come quella sul nastro al servizio e nuovi sistemi di punteggio. Al torneo sono qualificati giocatori di un certo livello come Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalos, Alex De Minaur, Frances Tiafoe, Taylor Fritz mentre Alexander Zverev non parteciperà perché si è già qualificato al Masters 1000 di fine stagione, quello dei grandi. Sicuramente ci sarà un italiano, la wild card verrà assegnata tramite un torneo di qualificazione.

Di seguito le date delle Next Gen ATP Finals 2018. Il calendario completo e tutti gli orari verranno svelati nel prossimo futuro, ancora da comunicare la copertura televisiva.

MARTEDI’ 6 – SABATO 10 NOVEMBRE:

Next Gen ATP Finals 2018

