Next Gen 2018, quale italiano parteciperà? 8 candidati in lizza per una wild-card a Milano

Dal 2 al 4 novembre otto giovani tennisti italiani si contenderanno la wild card riservata al Paese ospitante per le Next Gen ATP Finals: la classifica diramata ieri era quella definitiva per la “Race to Milan“, che quindi ha delineato gli azzurrini qualificati. Un problema alla schiena ha fermato Gian Marco Moroni, che sarebbe stato il numero uno del tabellone cadetto.

Il nuovo favorito del seeding diventa così Raul Brancaccio, 21enne napoletano che si allena in Spagna, mentre al numero 2 troviamo Jacopo Berrettini, fratello minore di Matteo, che ora è allenato da Flavio Cipolla. Il numero tre invece torna a Milano dopo aver preso parte alle qualificazioni Next Gen anche lo scorso anno: si tratta di Andrea Pellegrino.

Il numero 4 è Riccardo Balzerani, 19enne reatino che ora si allena al centro federale di Tirrenia e che già lo scorso anno arrivò a Milano, mentre il numero cinque sarà Giovanni Fonio, 20enne che continua ad allenarsi a Novara, la sua città. Numero 6 è Liam Caruana, già a Milano lo scorso anno, quando perse da Quinzi.

Gli ultimi due qualificati sono Enrico Della Valle, 20enne che ha mosso i primi passi tennistici a Ravenna, e Luca Giacomini, che sfrutta il forfait di Moroni per andare a giocarsi la wild card italiana. Si inizia venerdì 2 con i quarti di finale, mentre sabato 3 si giocheranno le semifinali e domenica 4 si terrà la finale. Le Next Gen ATP Finals sono in programma dal 6 al 10 novembre.













Foto: Profilo Twitter Federtennis

