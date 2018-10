NBA 2019, i risultati della notte: Steph Curry e Kevin Durant trascinano Golden State, vittoria anche per i Clippers di Gallinari

Quattro partite nella notte NBA. I Golden State Warriors centrano il quarto successo consecutivo imponendosi per 114-120 sul campo dei Brooklyn Nets. Mattatori della serata Steph Curry, che chiude con 35 punti e stabilisce il record di partite consecutive (7) con cinque o più triple realizzate, e Kevin Durant, che ne segna 34. Ai Nets non riesce la clamorosa rimonta contro i campioni in carica. Dopo aver condotto la gara con ampio margine fino al terzo quarto, Golden State si rilassa troppo nell’ultimo periodo e lascia rientrare i padroni di casa fino al -2 (108-110). Coach Steve Kerr rimette in campo Curry che chiude la partita con la tripla decisiva. Per Brooklyn ottime prove di D’Angelo Russell, 25 punti, e Caris LeVert, 23.

Vittoria esterna anche per gli Utah Jazz che sbancano Dallas 104-113 con una buona prova di squadra. Ai Mavericks non bastano i 27 punti di Dennis Smith Jr. e i 22 di Wesley Matthews. Prestazione opaca di Luka Doncic, 12 punti in 36 minuti. Per i Jazz il migliore è stato Rudy Gobert, che ha chiuso con 23 punti e 16 rimbalzi.

Ampio successo casalingo per i LA Clippers di Danilo Gallinari che superano i Washington Wizards, alla terza sconfitta consecutiva. Punteggio finale 136-104 e partita mai in discussione per la squadra guidata da Doc Rivers. LA chiude con ben nove giocatori in doppia cifra (top scorer Tobias Harris con 22 punti), mentre il migliore dei Wizards è stato Bradley Beal con 20 punti. Ok Gallinari, 11 punti in 26 minuti.

Prima vittoria stagionale per gli Oklahoma City Thunder che hanno la meglio sui Phoenix Suns per 117-110. Da segnalare i 23 punti di Paul George e Russell Westbrook per OKC. Ai Suns non bastano i 18 punti messi a segno da T. J. Warren e i 16 punti con 11 rimbalzi di Deandre Ayton per evitare la quinta sconfitta consecutiva.

Questo il riepilogo dei risultati:

Brooklin Nets – Golden State Warriors 114-120

Dallas Mavericks – Utah Jazz 104-113

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns 117-110

LA Clippers – Washington Wizards 136-104

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Matteo Marchi