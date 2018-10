NBA 2019, i risultati della notte: LeBron James in tripla doppia trascina i Lakers. Boston conferma la crisi di OKC

Sono quattro le partite della notte NBA. Si sono definitivamente sbloccati i Los Angeles Lakers. Il difficile inizio di stagione (tre ko di fila) è ormai alle spalle e i gialloviola sono al loro secondo successo consecutivo. Bella vittoria contro i Denver Nuggets per 121-114 grazie soprattutto ad una straordinaria prestazione di LeBron James, che chiude con la prima tripla doppia stagionale da 28 punti, 11 rimbalzi ed 11 assist. Importanti anche i 22 punti di Kyle Kuzma e i 21 di JaVale McGee. Denver è alla prima sconfitta della sua stagione ed ai Nuggets non sono bastate le doppie doppie di Nikola Jokic (24 punti e 11 rimbalzi) e di Jamal Murray (22 punti e 10 rimbalzi).

Crisi senza una fine per gli Oklahoma City Thunder. Un vero e proprio inizio da incubo per OKC, che perde la quarta partita consecutiva contro Boston per 101-95. Un successo in rimonta quello dei Celtics, che ribaltano il -16 dopo l’intervallo grazie ad un terzo quarto da 40-23 e poi fanno loro la partita nel finale. Da segnalare i 24 punti di Jayson Tatum, ma per Boston sono fondamentali i 21 punti e 10 rimbalzi, uscendo dalla panchina, di Marcus Morris; mentre per OKC il migliore è Paul George (22 punti), con Westbrook che chiude con 13 punti e 15 rimbalzi ed un disastroso 5/20 al tiro.

Inizio di stagione perfetto per Detroit, che centra la quarta vittoria stagionale (record 4-0). I Pistons superano 110-103 i Cleveland Cavaliers, che sono in una crisi senza fine (quinto ko consecutivo). Una partita sempre in controllo per Detroit, che si gode un Andre Drummond da 26 punti e 22 rimbalzi ed un Blake Griffin da 26 punti e 10 rimbalzi. Cleveland ha in George Hill il migliore con 15 punti.

Partita ad alto punteggio quella tra Portland ed Orlando. Vincono i Trail Blazers per 128-114 grazie soprattutto ai 41 punti di uno scatenato Damian Lillard, che ci aggiunge anche 7 rimbalzi e 6 assist. Ai Magic non basta, invece, la doppia doppia da 24 punti ed 11 rimbalzi di Nikola Vucevic.

Questo il riepilogo dei risultati

Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers 110-103

Orlando Magic – Portland Trail Blazers 114-128

Oklahoma City Thunder – Boston Celtics 95-101

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 121-114













Foto: Matteo Marchi