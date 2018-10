NBA 2019, i risultati della notte. LeBron James e i Lakers sconfitti all’esordio. Simmons ed Embiid trascinano Philadelphia

Sono solo tre le partite della notte NBA. Era il giorno della prima in stagione regolare con i Los Angeles Lakers di LeBron James. Ci hanno pensato, però, Damian Lillard e i Portland Trail Blazers a rovinare l’esordio del “Re”, con i padroni di casa che si sono imposti con il punteggio di 128-119 al termine di una partita combattuta e che Portland ha fatto sua solamente nell’ultimo quarto.

Per Lillard ci sono 28 punti a referto, ma sono stati i 24 punti, uscendo dalla panchina, di Nik Staukas (cinque triple) ad essere assolutamente decisivi. LeBron ha cominciato la sua nuova carriera in maglia Lakers con una doppia doppia da 26 punti e 12 rimbalzi (anche 6 assist) in 37 minuti di gioco ed a Los Angeles non bastano neanche i 13 punti e 11 assist di Rondo e i 20 punti di Josh Hart.

Dopo la sconfitta all’esordio contro i Boston Celtics, i Philadelphia 76ers si riprendono subito e alla prima davanti ai propri tifosi superano 127-118 i Chicago Bulls. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato (+7 Phila), i padroni di casa allungano in maniera decisiva nel terzo quarto grazie ad un parziale da 38-17.

Grande prestazione delle due stelle dei 76ers: Ben Simmons realizza la sua prima tripla doppia stagionale, chiudendo con 13 punti, 13 rimbalzi e 11 assist, ma non da meno è stata la prestazione di Joel Embiid, che ha messo a referto 30 punti e 12 rimbalzi. A Chicago non sono serviti i 30 punti di Zach LaVine e la doppia doppia di Bobby Portis (20 punti e 11 rimbalzi).

Un canestro di Kelly Olynyk a due decimi di secondo dalla fine ha regalato la vittoria ai Miami Heat sul campo dei Washington Wizards per 113-112. Succede tutto nel finale con Wall che attua il sorpasso dalla lunetta a 56 secondi dal termine, poi due attacchi che non funzionano e alla fine gli ospiti hanno ancora sette secondi per l’azione della vittoria. Miami decide di andare da Wade, che trova solo il ferro, ma sul rimbalzo si avventa Olynyk, che prende il pallone e appoggia comodamente al vetro per la prima vittoria degli Heat.

Miglior marcatore della serata Josh Richardson con 28 punti, mentre in casa Wizards non sono bastati i 26 punti di John Wall.

Questo il riepilogo dei risultati

Philadelphia 76ers – Chicago Bulls 127-108

Washington Wizards – Miami Heat 112-113

Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers 128-119













