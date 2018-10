NBA 2019, i risultati della notte: Lakers e LeBron ancora ko, sorridono Belinelli e gli Spurs. Golden State torna subito a vincere

Nove partite nella notte NBA. I Los Angeles Lakers hanno rimandato ancora una volta la prima vittoria stagionale. LeBron James e compagni hanno subito la terza sconfitta consecutiva, cedendo allo Staples Center dopo un tempo supplementare ai San Antonio Spurs per 143-142. A decidere la partita è stata una tripla di Patty Mills a sette secondi dalla fine, con James che poi ha sbagliato il tiro della vittoria. In precedenza lo stesso LeBron aveva portato la sfida al supplementare, segnando da tre il canestro del 128 pari a tre secondi dal termine.

L’ex Cleveland ha chiuso con una doppia doppia da 32 punti e 14 assist (ci sono anche 8 rimbalzi) ed ai Lakers non sono bastati nemmeno i 37 punti di Kyle Kuzma. San Antonio è stata trascinata dalle doppie doppie di DeMar DeRozan (32 punti e 14 assist) e LaMarcus Aldridge (37 punti e 10 rimbalzi). Buona gara per Marco Belinelli, che ha chiuso con 15 punti (5/9 dal campo) in 23 minuti di gioco.

Sono riusciti ancora a vincere i Toronto Raptors e i Milwaukee Bucks, rispettivamente primi (4-0) e secondi (3-0) nella Eastern Conference. I canadesi hanno sconfitto 127-106 i Charlotte Hornets con 22 punti di Kawhi Leonard e la doppia doppia di Kyle Lowry (16 punti e 14 assist), mentre i Bucks hanno superato 124-113 i New York Knicks grazie al solito Giannis Antetokounmpo da 31 punti e 15 rimbalzi e a Khris Middleton da 30 punti.

Pronto riscatto per i Golden State Warriors dopo il ko dell’altra notte a Denver. I campioni in carica hanno sconfitto agevolmente i Phoenix Suns per 123-103 in una partita mai in discussione fin dal primo quarto. Ventinove punti per Stephen Curry, che è stato il miglior marcatore dell’incontro, mentre a Phoenix non è bastata l’ottima prestazione del rookie Deandre Ayton, che ha messo a referto 20 punti e 14 rimbalzi.

Finale pirotecnico anche tra Washington e Portland. I Wizards hanno sbancato il Moda Center dopo un tempo supplementare per 125-124. Tutto negli ultimi sette secondi: McCollum ha messo la tripla del -1, poi incredibilmente Wall ha fatto 0/2 dalla lunetta, ma nell’azione successiva Lillard (29 punti alla fine) non ha trovato il canestro della vittoria, subendo la stoppata di Otto Porter Jr. In casa Washington il migliore è stato Bradley Beal con 25 punti, tre dei quali decisivi per portare il match all’overtime.

Sconfitta per i Boston Celtics, che sono caduti a sorpresa in casa contro gli Orlando Magic per 93-90. Ottima prestazione del centro montenegrino Nikola Vucevic, autore di una doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi, mentre per Boston il miglior marcatore è stato Kyrie Irving con 22 punti. Sono finiti ko anche gli Utah Jazz, che davanti al proprio pubblico hanno ceduto 92-84 ai Memphis Grizzlies, trascinati dai 23 punti di Mike Conley e dai 18 punti e 13 rimbalzi di Marc Gasol.

Inizio di stagione molto positivo per Luka Doncic. Lo sloveno è stato sicuramente tra i rookie più attesi di questa stagione e ha contribuito anche questa notte con 19 punti e 6 assist al successo per 115-109 dei suoi Dallas Mavericks contro i Chicago Bulls, a cui non sono bastati i 34 punti di Zach LaVine.

Venti punti di Jimmy Butler e la doppia doppia di Karl-Anthony Towns (17 punti e 15 rimbalzi) sono stati decisivi per il successo dei Minnesota Timberwolves contro gli Indiana Pacers per 101-91.

Questo il riepilogo dei risultati

Boston Celtics – Orlando Magic 90-93

Toronto Raptors – Charlotte Hornets 127-106

Milwaukee Bucks – NewYork Knicks 124-113

Minnesota Timberwolves – Indiana Pacers 101-91

Dallas Mavericks – Chicago Bulls 115-109

Utah Jazz – Memphis Grizzlies 84-92

Portland Trail Blazers – Washington Wizards 124-125 d.t.s

Golden State Warriors – Phoenix Suns123-103

Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs 142-143 d.t.s













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo