Rugby, Test Match novembre 2018: Edoardo Padovani lascia il ritiro dell’Italia e torna alle Zebre per un problema alla caviglia

Dopo il mediano di mischia Marcello Violi, che si è lussato una spalla con le Zebre, anche l’estremo Edoardo Padovani, suo compagno di club, lascia il ritiro della Nazionale italiana di rugby, per un infortunio alla caviglia che gli impedirà di partecipare alla trasferta negli States dove l’Italia affronterà a Chicago l’Irlanda sabato 3 novembre.

L’atleta rientrerà alla franchigia emiliana per continuare il recupero e provare ad essere disponibile per i tre match interni della Nazionale contro Georgia, Australia e Nuova Zelanda, ma non verrà sostituito nella prima uscita in terra nordamericana. Intanto restano aggregati al gruppo azzurro, che ora conta 35 unità, Danilo Fischetti e Michelangelo Biondelli, atleti invitati.

Intanto al sito federale l’assistente allenatore della mischia azzurra, Giampiero De Carli, ha dichiarato: “Abbiamo trovato i giocatori pronti, in condizione, un indicatore importante dell’ottimo lavoro che si sta portando avanti insieme alla Benetton Rugby ed alle Zebre Rugby Club, una collaborazione fondamentale per tutto il nostro sistema“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola

roberto.santangelo@oasport.it