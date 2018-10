NBA 2018-2019: Brandon Ingram, Rajon Rondo e Chris Paul sospesi dopo la rissa di Lakers-Rockets

Sono arrivate le sanzioni disciplinari per la rissa che ha visto coinvolti, durante l’incontro tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets, i giocatori di casa Brandon Ingram e Rajon Rondo e l’ospite Chris Paul.

Ingram ha subito la sanzione più pesante, venendo sospeso per quattro partite, mentre Rondo dovrà stare fermo per tre turni e Paul per due. La rissa si è accesa a seguito di un breve scontro verbale verificatosi a 4’13” dalla fine della partita. Dopo che Ingram era già stato allontanato dai compagni Lonzo Ball e LeBron James da una discussione piuttosto animata con James Harden e un arbitro, i protagonisti sono diventati Rondo e Paul, che da molti anni sono ai ferri corti: il giocatore dei Rockets ha allontanato da sé quello dei Lakers mettendogli un dito sulla faccia, causando la violenta reazione del gialloviola, che da una successiva ripresa video è però stato visto sputare a Paul prima. A cercare di dar man forte a Rondo è arrivato Ingram, prima che le acque venissero calmate, James portasse lontano dal pericolo Paul e tutti e tre i coinvolti nella rissa venissero espulsi.

Chris Paul potrà tornare in campo il 31 ottobre contro i Portland Trail Blazers, mentre Rajon Rondo e Brandon Ingram potranno farlo rispettivamente contro Minnesota Timberwolves (30 ottobre) e Dallas Mavericks (1° novembre).













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Facebook Chris Paul