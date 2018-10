Napoli-Roma, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Notte di grande calcio stasera alle 20:30, con il posticipo di lusso della decima giornata di serie A, Napoli-Roma. Al San Paolo si sfideranno due delle principali inseguitrici della Juventus, vittoriosa anche ieri sul campo dell’Empoli. I ragazzi di Ancelotti sono in stato di grazia e arrivano all’incontro dopo aver pareggiato in casa del PSG, andando a pochi minuti dalla vittoria, sfumata solamente per una prodezza di Di Maria. I capitolini, invece, stanno attraversando tantissimi alti e bassi in questa stagione, in cui non riescono a trovare continuità, in particolare in campionato, come dimostra l’incredibile passo falso di sabato scorso all’Olimpico contro la Spal (sconfitta per 2-0).

Le scelte dei due allenatori dovrebbero vertere sui giocatori migliori a disposizione, visto che non vi saranno impegni europei nei prossimi giorni. I partenopei, quindi, si affideranno al talento sconfinato di Insigne, anche se il napoletano non è al meglio e dovrà stringere i denti per via di problemi allo sterno, che l’hanno costretto ad abbandonare anzitempo la sfida ai campioni di Francia. Al suo fianco ci sarà il polacco Milik, pronto a relegare Mertens in panchina, con il belga che verrà sfruttato come arma a partita in corso. In porta spazio ancora ad Ospina, linea a 4 di difesa composta da Hysaj, Albiol, Koulibaly e Rui. Qualche dubbio in più a centrocampo, dove favoriti restano Callejon, Allan, Hamsik e Zielinski.

Di Francesco spera di poter fare affidamento su Florenzi, le cui condizioni preoccupano un po’, oltre che sui ristabiliti Kolarov e De Rossi. A guidare la linea difensiva ci penserà Manolas, accompagnato da uno tra Fazio e Juan Jesus, con il primo leggermente favorito nonostante la stanchezza accumulata negli ultimi giorni. Diga di centrocampo formata dai due incontristi De Rossi e Nzonzi, mentre alle spalle dell’unica punta Dzeko dovrebbero agire Under, Pellegrini ed El Shaarawy.

Di seguito tutte le informazioni su Napoli-Roma: programma, dove vederla e probabili formazioni.

DOMENICA 28 OTTOBRE

20:30 Napoli-Roma

NAPOLI-ROMA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA

La sfida sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Disponibile anche la diretta streaming tramite gli account Sky Go e Now TV.

NAPOLI-ROMA: PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.













