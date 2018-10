Football americano, NFL 2019: Rams ancora imbattuti, conferme per Ravens e Saints, vittorie importanti per Patriots e Packers

Si è giocata la quarta settimana del campionato NFL 2018/19 e si è concluso il primo quarto della stagione regolare. Prosegue imperterrita la corsa dei favolosi LA Rams guidati da Jared Goff, mentre si scuotono New England Patriots e Green Bay Packers. Vittorie importanti per i Chicago Bears, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals e New Orleans Saints, mentre cadono a sorpresa i Philadelphia Eagles e gli Atlanta Falcons.

TENNESSEE TITANS (3-1) – PHILADELPHIA EAGLES (2-2) 26-23 dopo overtime. La NFL da il bentornato al QB degli Eagles Carson Wentz (346 yards e 2TD lanciati) con una sconfitta al supplementare in casa dei Titans. Philadelphia si fa riprendere nell’ultimo quarto e tutto si decide all’overtime. Gli Eagles vanno avanti con un field goal, ma Mariota a 10 secondi dalla fine lancia il touchdown della vittoria e regala una doccia gelata ai campioni in carica.

NEW ENGLAND PATRIOTS (2-2) – MIAMI DOLPHINS (3-1) 38-7. Tom Brady correva il rischio di perdere tre match consecutivi dopo 16 anni. Il rischio non si è minimamente presentato, dato che il fuoriclasse dei Pats ha messo in scena uno show da 274 yards e 3TD (anche se ha lanciato 2 intercetti), contro i Dolphins che non hanno potuto nulla a Boston e sono incappati nel primo ko della loro stagione. Per Ryan Tannehill appena 100 yards su passaggio e un intercetto. Tegola per i padroni di casa, l’infortunio alla caviglia del fenomenale Tight End, Rob Gronkowski.

GREEN BAY PACKERS (2-1-1) – BUFFALO BILLS (1-3) 22-0. Al Lambeau Field un Aaron Rodgers “normale” da 298 yards e un td, regola i Bills, che una settimana fa avevano passeggiato in casa dei Vikings. Match senza storia, con la difesa dei Packers che, per una volta, fa la voce grossa. Rodgers conferma di essere in fase di miglioramento dopo l’infortunio al ginocchio sinistro all’esordio contro i Bears, ma i suoi ricevitori oggi hanno commesso troppi drop, uno dei quali è costato il primo intercetto stagionale del numero 12. Le sue parole a fine gara non lasciano spazio a interpretazioni: “Oggi in attacco siamo stati imbarazzanti, per fortuna ci ha pensato la difesa..”.

DALLAS COWBOYS (2-2) – DETROIT LIONS (1-3) 26-23. Successo sofferto dei Cowboys che rischiano di venire riacciuffati nel finale da Matthew Stafford (24/30 307 yards e 2TD) ma sopravvivono e raggiungono quota .500 in stagione. Per i texani ben 152 yards su corsa di Ezekiel Elliott, mentre Dak Prescott ha lanciato 2 TD e 255 yards.

NEW YORK GIANTS (1-3) – NEW ORLEANS SAINTS (3-1) 18-33. Ottimo inizio dei newyorkesi che, tuttavia, si fermano al 7-0 iniziale. Da quel momento in avanti Drew Brees e compagni salgono di livello in attacco e difesa e chiudono senza patemi con tre mete nel secondo tempo. Brees lancia per 217 yards e, udite udite, nemmeno un touchdown. Per i Giants non bastano le 255 yards di Eli Manning.

ATLANTA FALCONS (1-3) – CINCINNATI BENGALS (3-1) 37-36. Match da cuori forti alla Mercedes Benz Arena di Atlanta. I Falcons si fanno beffare a 7 secondi dalla fine da uno spettacolare touchdown di Andy Dalton per A.J, Green e cadono per la terza volta in stagione. Non bastano un Matt Ryan nuovamente da MVP con 419 yards e 3TD lanciati, e un Julio Jones che ha ricevuto per 173 yards per i georgiani, dato che la difesa, come sempre, va in vacanza e i Bengals lanciano per 337 yards e passano le 400 di attacco totale.

CHICAGO BEARS (3-1) – TAMPA BAY BUCCANEERS (2-2) 48-10. Ci si aspettava poco spettacolo al Soldier Field di Chicago, invece è andato in scena il “massacro” della secondaria dei pirati, che vengono disintegrati da Mitch Trubisky. Il QB nato nell’Ohio lancia per ben 6 touchdown e 354 yards, con il match in ghiaccio già all’intervallo con gli “orsi” avanti 38-0. Giornataccia per Ryan Fitzpatrick che nella seconda parte dell’incontro lascia spazio al rientrante Jameis Winston che, se possibile, fa anche peggio, con due intercetti ulteriori. I Bears volano al comando della NFC North e sembrano davvero rinati dopo l’arrivo di Kalil Mack che, anche oggi, ha firmato un sack e ha forzato un fumble.

PITTSBURGH STEELERS (1-2-1) – BALTIMORE RAVENS (3-1)- Sentitissimo match nella AFC North, dominato dai Ravens che partono subito 14-0 con un bel TD lanciato da Joe Flacco e un fumble riportato in meta. Gli Steelers (che hanno ufficialmente messo sul mercato il loro running back Le’Veon Bell) provano la rimonta, ma nel secondo tempo 4 field goal degli ospiti chiudono i conti, assieme ad un intercetto di Ben Roethlisberger. Ravens in controllo nella division.

JACKSONVILLE JAGUARS (3-1) – NEW YORK JETS (1-3). Ancora una bella vittoria per la squadra della Florida che regola senza problemi i newyorkesi. Per Blake Bortles 388 yards e 2TD. Ancora una brutta notizia sul fronte Leonard Fournette. Il fenomenale running back dei Jags lascia il campo nel primo tempo per uno stiramento. La sua stagione, per ora, è letteralmente falcidiata dagli infortuni.

OAKLAND RAIDERS (1-3) – CLEVELAND BROWNS (1-2-1) 45-42 dopo overtime. Al Black Hole di Oakland dominano gli attacchi, con le difese che preferiscono godersi il sole della California. I Browns dilapidano un vantaggio in doppia cifra nella quarta frazione a suon di fumble. Derek Carr (437 yards, 4TD e 2Int) ne approfitta per portare l’incontro all’overtime. Vittoria con un field goal quasi a tempo scaduto, con i ricevitori Jared Cook e Jordy Nelson che hanno fatto la differenza nel finale.

SAN FRANCISCO 49ers (1-3) – LOS ANGELES CHARGERS (2-2). Vittoria non certo entusiasmante per Philip Rivers e compagni in casa contro i Niners privi definitivamente del loro QB Jimmy Garoppolo.

ARIZONA CARDINALS (0-4) – SEATTLE SEAHAWKS (2-2) 17-20. I Seahawks salgono 2-2 in stagione ma hanno bisogno di un field goal a tempo scaduto per avere la meglio dei Cardinals, al momento la peggior squadra della NFC.

INDIANAPOLIS COLTS (1-3) – HOUSTON TEXANS (1-3) 34-37 dopo overtime. Ancora una sfida terminata dopo i tempi regolamentari. I texani vincono il loro primo incontro stagionale grazie ad un field goal dopo una grande prestazione di Deshaun Watson da 375 yards e 2TD, Non da meno Andrew Luck che sforna 4 TD e 404 yards. Nel match il kicker dei Colts, il mitologico Adam Vinatieri (45 anni), supera il record di field goal realizzati in carriera, salendo a quota 556.

LOS ANGELES RAMS (4-0) – MINNESOTA VIKINGS (1-2-1) 38-31. La settimana era iniziata con un Thursday night davvero spettacolare. Le due squadre erano conosciute (anche e soprattutto) per le rispettive difese. Bene, nel match dell’LA Coliseum le linee difensive si sono prese una serata di riposo, facendosi dominare dagli attacchi per un totale di 1002 yards totali (556 a 446). Il QB dei Rams, Jared Goff, infatti, trascina i suoi al 4-0 stagionale con una prova strepitosa da 26/33, 465 yards e ben 5 TD. Discorso simile anche per il collega dei Vikings (ora 1-2-1 in stagione) Kirk Cousins che lancia per 422 yards e 3TD. Impressionanti i numeri dei ricevitori. Per i Rams Kupp 162 yards 2 TD, Cooks 118 e 1TD, Woods 101 e 1TD. Per gli ospiti, invece, Thielen 135 e 1TD, Diggs 123 e 1TD. Decisivi nel finale i tre sacks di Donald e Suh per blindare il punteggio sull’ultimo drive dei Vikings.

Domani con la grande classica Denver Broncos-Kansas City Chiefs alle ore 02.15 italiane, si chiuderà la quarta settimana della NFL. Un Monday Night di sicuro interesse per capire se il QB dei Chiefs, Patrick Mahomes continuerà a ritoccare i libri di storia. Per l’ex Texas Tech le statistiche sono eloquenti: 13TD lanciati e ancora zero intercetti.

Foto: Twitter Jared Goff