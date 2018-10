Motomondiale, GP Australia 2018: come vedere in tv la gara su Sky e TV8. Il programma e gli orari di dirette, differite e repliche

Tutto è pronto a Phillip Island per le tre gare del Gran Premio d’Australia 2018 del Motomondiale. Sarà un’alba, almeno per noi italiani, da cuori forti, specialmente per quanto riguarda Moto2 e Moto3 che metteranno in scena l’ennesimo capitolo dei duelli tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira e Marco Bezzecchi contro Jorge Martin. In MotoGP, invece, il titolo è stato già consegnato, per cui vivremo una gara aperta e imprevedibile, con Marc Marquez che dovrà rispondere agli attacchi di Yamaha e Ducati.

La domenica del GP d’Australia sarà visibile, come ogni altro appuntamento del calendario, su SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208). Per quanto riguarda le giornate di sabato e domenica, per cui qualifiche e gare, sono previste repliche e differite anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). OASport seguirà il Gran Premio di Australia con le consuete DIRETTE LIVE testuali dei momenti clou del fine settimana di Phillip Island.

IMPORTANTE: Sarà previsto il cambio d’orario nel corso della nottata tra sabato e domenica con il ritorno all’ora solare, per cui le gare delle tre classi inizieranno un’ora prima (con la curiosità del warm-up della MotoGP che inizierà alle ore 2.40 e, proprio per la ricollocazione all’indietro delle lancette, si concluderà alle ore 2.00 e non alle ore 3.00 come previsto).

PROGRAMMA COMPLETO GP AUSTRALIA 2018

Domenica 28 ottobre

ore 1.40-2.00 Warm-up Moto3

ore 2.10-2.30 Warm-up Moto2

ore 2.40-2.00 Warm-up MotoGP

ore 3.00 GARA MOTO3

ore 4.20 GARA MOTO2

ore 6.00 GARA MOTOGP

Replica MotoGP

su SkySport MotoGP ore 9.15, 11.30, 14.00, 17.00, 21.00, 00.00

su SkySport1 ore 8.45, 11.30

su TV8 ore 14.00

Replica Moto2

su SkySport MotoGP ore 8.15, 13.00, 16.00, 20.00

su SkySport1 ore 8.15

su TV8 ore 12.15

Replica Moto3

su SkySport MotoGP ore 10.30, 16.30, 18.30, 23.00

su SkySport1 ore 10.30

su TV8 ore 11.00

Foto: Valerio Origo