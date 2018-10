Barcellona-Real Madrid, Liga 2018-2019: programma, orario e tv. Le probabili formazioni

Domani pomeriggio il Camp Nou ospiterà lo spettacolo del “Clasico” della Liga tra Barcellona e Real Madrid. Una sfida che arriva alla 10ma giornata di campionato e potrebbe quindi diventare uno spartiacque decisivo per il cammino delle due squadre. I Blaugrana si trovano al comando in classifica, mentre i Blancos sono solamente al settimo posto e devono vincere per invertire questo trend negativo. Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni e il programma di questo big match.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-REAL MADRID

Nel Barcellona ancora assente Lionel Messi, infortunato al braccio. Al suo posto Valverde schiererà nuovamente Rafinha, che ha convinto con l’Inter, al fianco di Suarez e Coutinho. A centrocampo troveremo Arthur, Rakitic e Bousquets, mentre in difesa vista l’assenza sia di Umtiti che Vermaelen, confermati Pique e Lenglet centrali e sulle fasce Sergi Roberto e Jordi Alba.

Nel Real Madrid Lopetegui è in bilico e per provare a convincere Florentino Perez punterà sulla formazione tipo, con tutti titolari tranne l’infortunato Carvajal. In difesa ci sarà quindi Nacho, insieme agli immancabili Varane, Sergio Ramos e Marcelo. A centrocampo la qualità di Kroos, Casemiro e Modric alle spalle del super tridente con Bale, Benzema e Isco.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Isco.

DATA, ORARIO E COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Barcellona-Real Madrid si giocherà domenica 28 ottobre allo stadio Camp Nou con calcio di inizio alle 16.15. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Di seguito il programma completo.

Domenica 28 ottobre

16.15 Barcellona-Real Madrid, 10ma giornata Liga, Camp Nou













