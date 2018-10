MotoGP, Valentino Rossi: “Persi punti in Australia, contento per Vinales e Yamaha. Ora lavoriamo sodo”

Valentino Rossi è pronto per disputare il GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul circuito di Sepang. Il Dottore, che a Phillip Island si è dovuto accontentare di un piazzamento di rincalzo mentre il suo compagno di scuderia Maverick Vinales si involava verso il successo, spera di riscattarsi alla grande e di difendere il terzo posto nella classifica generale con l’auspicio di fare bella figura nell’ultimo appuntamento del mitico trittico di gare orientali prima della grande conclusione di Valencia.

Il nove volte Campione del Mondo ha parlato alla vigilia dell’intenso fine settimana: “Sfortunatamente in Australia ho perso punti importanti per il Mondiale e sono molto deluso, ma sono stato contento per Maverick e per la Yamaha. Ora dobbiamo concentrarci sulla terza e ultima gara oltreoceano a Sepang e sarà importante avere un buon weekend. Dobbiamo continuare a lavorare sodo perché dobbiamo essere competitivi ad ogni gara”.

Interviene anche Maverick Vinales dopo il trionfo in Australia: “Dopo la vittoria in Australia, sinceramente, sono molto felice. Il team ha lavorato molto duramente per superare la crisi che stavamo attraversando. Mi sento a mio agio e ho riacquistato fiducia. Ma dobbiamo pensare alla prossima gara a Sepang. Siamo altamente motivati. È un circuito con condizioni climatiche molto diverse da quelle che abbiamo avuto a Phillip Island e in Giappone. Fa sempre molto caldo e questo rende la gara molto impegnativa dal punto di vista fisico. Penso di aver fatto un passo importante a Phillip Island e mi sono sentito davvero bene con la M1. Siamo sulla strada giusta e, se continuiamo così, speriamo di finire la stagione con altre vittorie“.













Foto: Valerio Origo