F1, Test Messico 2018: Antonio Giovinazzi completa 99 giri con l’Alfa Romeo-Sauber provando le nuove gomme Pirelli

99 giri e 426 km percorsi: questi i numeri della giornata di test che ha visto impegnato ieri il nostro Antonio Giovinazzi a bordo dell’Alfa Romeo-Sauber. Il 24enne di Martina Franca, che l’anno prossimo sarà pilota titolare del team italo-svizzero, dopo aver dovuto fare i conti con le avverse condizioni meteo, ha potuto poi portare a compimento un buon programma di lavoro che gli ha permesso di conoscere le nuove Pirelli del prossimo Mondiale 2019 di Formula Uno.

Una sessione di prove importante per la scuderia, relativamente alle informazioni raccolte sugli pneumatici, e per lo stesso Antonio, bisognoso di accumulare km ed entrare in sintonia con la squadra, andando ad affinare quei dettagli fondamentali in vista dell’anno venturo, quando dall’altra parte del box avrà un certo Kimi Raikkonen come compagno di squadra. La velocità del finlandese, ex alfiere della Ferrari, sarà uno stimolo ulteriore per il nostro portacolori, desideroso di mettersi alla prova e, nello stesso tempo, non intenzionato a ripetere gli errori in Cina dell’anno scorso, al volante proprio della vettura elvetica.

Giovinazzi, dunque, ha una grande chance e cercherà di non farsela scappare. Il lavoro, da questo punto di vista, procede per il meglio.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI