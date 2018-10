MotoGP, Qualifiche GP Thailandia 2018 in tv: a che ora iniziano e su che canale vederle in tv

Sabato 6 ottobre andranno in scena le qualifiche del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Buriram. Si preannuncia grande spettacolo, si assegnerà l’ambita pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Sulla carta Marc Marquez e Andrea Dovizioso sono i due grandi favoriti della vigilia, il Campione del Mondo e il pilota della Ducati sembrano avere una marcia in più rispetto agli avversari anche perché Jorge Lorenzo si è infortunato e difficilmente riuscirà a essere davvero performante mentre le Yamaha sembrano ormai essere fuori dai giochi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle qualifiche del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 6 OTTOBRE:

ore 4.00-4.40 Prove libere 3 Moto3

ore 4.55-5.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 5.55-6.40 Prove libere 3 Moto2

ore 7.35-8.15 Qualifiche Moto3

ore 8.30-9.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 9.10-9.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 9.35-9.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 10.05-10.50 Qualifiche Moto2

QUALIFICHE GP THAILANDIA: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

Repliche su Sky Sport MotoGP alle ore 11.05, 14.00, 17.00, 19.30, 23.00.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 14.00.













Foto: Valerio Origo