F1, Qualifiche GP Giappone 2018 in tv: a che ora iniziano e su che canale vederle

Sabato 5 ottobre si disputeranno le qualifiche del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Sul tracciato di Suzuka si assegnerà la pole position e si definirà la griglia di partenza della gara di domenica, un appuntamento che potrebbe segnare definitivamente la corsa verso il titolo iridato: Lewis Hamilton può già vantare 50 punti di vantaggio su Sebastian Vettel e ha dominato le prove libere del venerdì facendo capire di avere a disposizione una Mercedes stellare con cui poter dominare l’appuntamento nipponico in lungo e in largo mentre il pilota della Ferrari ha palesato delle evidenti difficoltà e ora è chiamato a risalire la china se vuole sperare di tenere ancora aperti i discorsi per il Mondiali.

Valtteri Bottas ha dimostrato di poter gestire bene la sua Mercedes mentre Kimi Raikkonen ha ormai staccato la spina con la Rossa e non sembra più essere un fattore. Le due Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo potrebbero essere il terzo incomodo e rappresentare un fattore su questo circuito così ricco di curve e particolarmente avvincente ed emozionante per i piloti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 6 OTTOBRE:

05.00-06.00 Prove libere 3

08.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP GIAPPONE 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Uno, diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Repliche su Sky Sport F1 secondo il seguente palinsesto: ore 09.45, 12.30, 15.45, 17.30, 19.15, 21.00, 00.00.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 dalle ore 20.00.













FOTOCATTAGNI