MotoGP, Marc Marquez Campione del Mondo 2018: quinto sigillo nella classe regina, settimo iride in carriera

Marc Marquez ha ufficialmente vinto il Mondiale MotoGP 2018. Il 25enne spagnolo ha conquistato il titolo iridato grazie al successo ottenuto nel GP del Giappone che lo ha reso imprendibile per tutti gli inseguitori in classifica generale quando mancano tre gare al termine della stagione. Il centauro della Honda, infatti, può già vantare 102 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso che oggi ha duellato con l’iberico per la prima posizione cadendo però nel corso del penultimo giro. Il pilota di Cervera si è così laureato Campione del Mondo della classe regina per la quinta volta in carriera dopo i sigilli del 2013, 2014, 2016, 2017: da quando corre in MotoGP ha sempre dettato legge tranne nel 2015 quando si impone Jorge Lorenzo.

Marc Marquez può vantare in bacheca anche un Mondiale con la 125 (nel 2010) e uno con la Moto2 (2012), a soli 25 anni può davvero attaccare Valentino Rossi (fermo a 9 sigilli, 7 nella classe regina) e il primato assoluto di Giacomo Agostini (15) potrebbe essere una missione fattibile a patto di continuare in questo modo.













Foto: Valerio Origo