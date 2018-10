MotoGP, GP Giappone 2018: Marc Marquez vince ed è campione del mondo. Dovizioso cade, Valentino Rossi chiude quarto

Marc Marquez è campione del mondo per la settima volta nella sua carriera. Lo spagnolo di Cervera si porta a casa il successo nel GP del Giappone e conquista l’iride a Motegi. Una corsa che si è decisa negli ultimi giri con il solito confronto tra l’iberico ed Andrea Dovizioso (Ducati). Purtroppo il forlivese cade nel penultimo giro, spalancando la strada iridata all’avversario. Alle spalle del fenomeno della Honda, il britannico della LCR Honda Cal Cruchlow e la Suzuki di Alex Rins. Quarta piazza per Valentino Rossi.

Pronti via e Dovizioso si mette a comandare, davanti a Miller e a Marquez mentre Rossi è abilissimo a districarsi nel primo giro, portandosi in quinta posizione. Marc non ci sta e la piazza d’onore diventa sua, in marcatura del “Dovi”. Si forma un quartetto di testa con il forlivese e l’iberico, seguiti a breve distanza dall’australiano della Ducati Pramac e da Crutchlow. Il britannico della LCR Honda forza il ritmo ed effettua il sorpasso su Miller che decade in termini di prestazioni. Il “Dottore”, realizzando il giro più veloce, cerca il riaggancio sull’aussie.

Il gruppo di testa si fa folto con l’arrivo di Rossi e Rins (Suzuki). In tutto questo Crutchlow completa una splendida manovra su Marquez per seguire la Ducati da vicino. Ai -20 il forlivese decide di dare un piccolo strattone e solo l’iberico e il britannico rispondono. Il 93 si riprende la scena per seguire da vicino la Rossa. Valentino, invece, non tiene il ritmo e soffre in quarta posizione, insidiato dalla coppia Suzuki formata da uno Iannone in grande rimonta e da Rins.

A 11 tornate dalla conclusione iniziano i primi fuochi d’artificio tra il “Dovi” e Marquez con uno scambio fatto di sorpassi e contro-sorpassi. Cruthclow deve alzare bandiera bianca e “The Maniac” (quarto) finisce per le terre, favorendo un Rins in grande spolvero. Il 46, invece, perdendo tanta confidenza con la gomma posteriore, è sesto. Sul tracciato si assiste al duello atteso ed è Marc a prevalere, sfruttando anche una scivolata del “Dovi” che termina mestamente fuori dalla zona punti.

Lo spagnolo conquista vittoria e settimo titolo mondiale davanti a Crutchlow e Rins. Rossi conclude quarto mentre Dovizioso è diciottesimo.

ORDINE D’ARRIVO GP GIAPPONE 2018 – MOTOGP













Foto: Valerio Origo