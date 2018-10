MotoGP, Jorge Lorenzo: “Spero di poter correre anche se non sarò al 100% a Sepang”

Jorge Lorenzo non riesce a stare lontano dalle corse. Il pilota spagnolo della Ducati, costretto a dare forfait negli ultimi tre round del Mondiale 2018 di MotoGP per problemi fisici piuttosto seri che lo hanno portato anche a sottoporsi ad un’operazione per minimizzare la frattura al legamento del polso sinistro, vuol essere presente a Sepang (Malesia) per il penultimo weekend stagionale e cercare di essere in gara.

“Sono passati solo otto giorni da quando sono stato operato al legamento del polso sinistro, ma mi sento un po’ meglio. Certo che l’intervento è ancora molto recente e quindi dovremo aspettare quando salirò in moto per capire come risponderà il polso e se avrò ancora molto dolore quando guido. Giovedì mi farò visitare dai medici del circuito per valutare le mie condizioni e spero di poter correre anche se non sarò al 100%. Non sono stato in grado di allenarmi per diversi giorni e il circuito di Sepang è molto impegnativo, e quindi questo non è sicuramente lo scenario migliore per tornare in pista“, ha dichiarato Jorge (fonte: it.motorsport.com).

E così non resta che attendere l’esito delle visite di controllo e anche della pista per sapere se l’iberico sarà della corsa o meno. In caso contrario, la Ducati schiererà il collaudatore Michele Pirro.













Foto: Valerio Origo