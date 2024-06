Atletica, si ripropone il derby Jacobs-Ali sui 100. Presente a Turku anche Fantini nel martello

Smaltita la sbornia per un Europeo memorabile in quel di Roma, riparte domani per alcuni big dell’atletica italiana il cammino di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Fari puntati sul meeting di Turku, in Finlandia, per un nuovo confronto diretto tra Marcell Jacobs e Chituru Ali sui 100 dopo la storica doppietta nella rassegna continentale.

I primi due classificati degli ultimi Europei si presentano ai Paavo Nurmi Games di Turku con i migliori tempi stagionali d’iscrizione, rispettivamente 10.02 e 10.05, ma non sarà facile avere la meglio sul fenomeno canadese Andre De Grasse (10.10 in stagione, 9.89 di personale), oltre al ghanese Benjamin Azamati (10.21 nel 2024, 9.90 di PB) e all’emergente svedese Henrik Larsson (10.08 quest’anno).

Sia Jacobs che Ali vogliono migliorare ulteriormente rispetto a Roma in termini cronometrici, provando a scendere finalmente sotto i 10 secondi (minimo olimpico) per trovare risposte incoraggianti verso Parigi 2024. In Finlandia vedremo in azione anche un’altra azzurra fresca Campionessa d’Europa come Sara Fantini, pronta ad affrontare una delle martelliste più forti al mondo, la canadese Camryn Rogers (oro iridato in carica, in stagione già a 77.76).

L’emiliana, reduce dal 74.18 che le ha regalato il titolo continentale, ritroverà anche la polacca detentrice del record mondiale Anita Wlodarczyk. Presenti inoltre le finlandesi Silja Kosonen e Krista Tervo. Tappa Gold del Continental Tour in cui gareggeranno per i colori azzurri anche Osama Zoghlami e Yassin Bouih nei 3000 siepi, Linda Olivieri nei 400 ostacoli, Elisa Molinarolo nell’asta e Dariya Derkach nel triplo.