Moto2, GP Malesia 2018: Francesco Bagnaia sbarca a Sepang per il match point iridato

+36 punti. Questo è il cospicuo margine di vantaggio con il quale Francesco “Pecco” Bagnaia si presenta al via del fine settimana del Gran Premio di Malesia 2018 di Moto2. Il portacolori del team Sky Racing VR46 è consapevole di avere a disposizione un fondamentale match point potendo gestire (come successo in Australia) il suo ampio vantaggio nei confronti di Miguel Oliveira. Mancano solamente due gare alla fine del campionato, per cui sono in palio un massimo di 50 punti, significa che per il piemontese sarà sufficiente conquistarne 14 nelle ultime due uscite (a parità di punteggio il titolo sarebbe suo visto il maggior numero di successi ottenuti) per poter festeggiare il suo primo Mondiale della carriera.

Una situazione ideale per Bagnaia, che è pronto per un fine settimana ricco di emozioni. A Phillip Island, sia lui sia Oliveira, hanno vissuto un weekend, ed in particolare una gara, quanto mai complicata. Solamente un caso? Lo capiremo già da venerdì in occasione delle prime due sessioni di prove libere. Conoscendo il carattere del futuro pilota del team Ducati Pramac in MotoGP, non vorrà ripetere lo scenario australiano, per cui si presenterà quanto mai concentrato e “cattivo” all’appuntamento. Starà al suo rivale, nel caso, rischiare e puntare al bottino pieno. Per il portoghese sarebbe fondamentale vincere entrambe le gare, incominciando da Sepang, ma non sarà una impresa semplice, sia per i rivali impegnati, sia perchè il portacolori del team Red Bull KTM Ajo ha vinto in due occasioni in tutto l’anno.

La pista malese, tuttavia, piace ad Oliveira, che un anno fa ha centrato il gradino più alto del podio (mentre Franco Morbidelli vinceva il titolo) con Bagnaia che non andava oltre la quinta posizione. Pensando al concreto, comunque, al pilota torinese deve interessare maggiormente ciò che farà lui, piuttosto che pensare al rivale. Se fosse in grado di mettere in scena la sua gara ideale, ovvero scattare davanti e distanziare tutti, il titolo sarebbe festeggiato in maniera duplice, ma anche una vittoria di Oliveira non lo può certo spaventare, con il margine di vantaggio che si ritrova. La speranza, com’è ovvio che sia, è che a “Pecco” non venga il proverbiale “braccino” proprio nel momento clou della stagione. Dopotutto lo champagne è pronto per essere estratto dal ghiaccio.

Foto: Valerio Origo