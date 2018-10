MotoGP, GP Malesia 2018: programma, orari e tv. Si corre fra una settimana a Sepang

Nel prossimo weekend il Motomondiale fa tappa a Sepang, in Malesia, per l’ultima parte del trittico asiatico (dopo Giappone e Australia) che porta all’epilogo della stagione nel GP di Valencia. Sul tracciato malesiano andrà in scena il penultimo round della stagione, con Andrea Dovizioso che proverà a bissare il successo ottenuto nelle ultime due edizioni consecutive del GP della Malesia per conservare la seconda piazza nel Mondiale dagli attacchi di Valentino Rossi. La lotta si preannuncia molto avvincente ed equilibrata dato che il dominatore delle ultime stagioni motociclistiche, Marc Marquez, non si è mai trovato particolarmente a suo agio sul tracciato asiatico. Nelle altre categorie ci si aspetta il consueto equilibrio, con un nutrito gruppo di piloti che si candida ad un ruolo da protagonista sia in Moto2 che in Moto3. Si parte giovedì 1 novembre con la conferenza stampa dei piloti, per poi scendere in pista a partire da venerdì con le prove libere fino ad arrivare alle gare della domenica.

Tutte le sessioni del fine settimana malese saranno trasmesse in diretta tv in esclusiva su Sky Sport MotoGP, mentre TV8 manderà in onda le qualifiche e le gare in differita. OASport seguirà il weekend del Gran Premio della Malesia con le DIRETTE LIVE testuali delle sessioni clou dell’evento. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato dell’intero fine settimana del GP della Malesia 2018.

PROGRAMMA COMPLETO GP MALESIA 2018

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

ore 10.00 Conferenza stampa piloti

VENERDÌ 2 NOVEMBRE

ore 2.00-2.40 Prove libere 1 Moto3

ore 2.55-3.40 Prove libere 1 Moto2

ore 3.55-4.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 6.10-6.50 Prove libere 2 Moto3

ore 7.05-7.50 Prove libere 2 Moto2

ore 8.05-8.50 Prove libere 2 MotoGP

SABATO 3 NOVEMBRE

ore 2.00-2.40 Prove libere 3 Moto3

ore 2.55-3.40 Prove libere 3 Moto2

ore 3.55-4.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 5.35-6.15 Qualifiche Moto3

ore 6.30-7.15 Qualifiche Moto2

ore 7.30-8.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 8.10-8.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 8.35-8.50 Qualifiche 2 MotoGP

DOMENICA 4 NOVEMBRE

ore 1.40-2.00 Warm-up Moto3

ore 2.10-2.30 Warm-up Moto2

ore 2.40-3.00 Warm-up MotoGP

ore 5.00 GARA MOTO3

ore 6.20 GARA MOTO2

ore 8.00 GARA MOTOGP













