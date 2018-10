Andrea Dovizioso, GP Australia MotoGP 2018: “Soddisfatto del podio e, soprattutto, del miglioramento rispetto ad un anno fa”

Non avrà vinto il Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP (clicca qui per la cronaca) ma Andrea Dovizioso è comunque raggiante al termine della gara di Phillip Island, e non solo perchè ha conquistato il 50esimo podio della sua carriera nella classe regina. Il romagnolo, infatti, aveva iniziato il weekend con la speranza di vedere una Ducati ben più competitiva sul tracciato australiano rispetto ad un anno fa, e la missione, con questo terzo posto, è assolutamente compiuta. “Sono davvero felice per questo risultato – conferma il forlivese ai microfoni di Sky Sport – Sono stato in grado di mettere in atto la giusta strategia, gestendo bene la mia gara e chiudendo con un ottimo terzo posto. Non so se potevo fare qualcosa di più, ma per noi era fondamentale concludere una buona prova, e così è stato. Sono stato fortunato ad arrivare al posto giusto nel momento giusto, a tenermi lontano dai rischi e mettere in pratica il duro lavoro svolto in questo weekend”.

Il sorriso di Dovizioso è dovuto, anche, al miglioramento della sua Desmosedici che, finalmente, sembra digerire anche Phillip Island. “So che un terzo posto non ci basta, ma preferisco pensare allo step che abbiamo messo in scena rispetto a dodici mesi fa. Siamo cresciuti davvero tanto, e dovremo farlo ancora, lavorando questo inverno. Rispetto alle altre piste continuiamo a soffrire nel centro curva e questo tracciato è il massimo da questo punto di vista. La moto eccelle in frenata ed accelerazione, per cui dobbiamo migliorare su questo aspetto”.

Ultima battuta sul suo compagno di scuderia, Alvaro Bautista, che ha sostituito Jorge Lorenzo (e che lo sostituirà anche a Sepang). “Non avevo alcun dubbio sul potenziale di Alvaro, negli ultimi anni aveva concluso davanti a noi diverse volte, ed è fantastico nel gestire al meglio la gomma posteriore, come si è visto in Argentina e Germania. Ha stretto i denti dopo tante difficoltà e cadute in questi giorni, ha reagito bene e ha chiuso con un grande risultato”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo