Maverick Viñales, GP Australia MotoGP 2018: “Sono felicissimo, è stato un periodo molto duro. Oggi avevo la moto che desideravo”

Dopo 25 gare la Yamaha è tornata finalmente alla vittoria ed è stato lo spagnolo Maverick Viñales ad interrompere questo lungo ed inusuale digiuno per la squadra nipponica. L’iberico si è imposto con merito nel GP d’Australia, terzultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP, mettendo in mostra una velocità impressionante che gli ha permesso di vincere in fuga, nonostante la partenza non sia stata delle migliori.

Un successo pieno di significati per Maverick, come l’alfiere di Iwata ha confermato ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato un periodo molto duro. Nel warm-up sapevo di poter fare bene ed avevo ottime sensazioni – ha sottolineato Viñales – Ho sbagliato la partenza ma ho effettuato degli ottimi sorpassi che mi hanno permesso di rimontare velocemente. Con il team ho lavorato bene e alla fine oggi ho avuto una moto per vincere la gara. Sicuramente anche la pista si adattava alle nostre caratteristiche e il vento non è stato troppo forte e ci ha favorito. Posso dire che sentire più vicina la squadra in queste ultime settimane è stato importante“, la chiosa del pilota spagnolo.













