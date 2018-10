Classifica Mondiale Moto3 2018: Marco Bezzecchi riapre tutto, -1 dal leader Jorge Martin

Marco Bezzecchi ha riaperto il Mondiale Moto3 2018 grazie alla stupenda vittoria conquistata nel GP del Giappone. Il centauro italiano ha sfruttato al meglio la caduta di Jorge Martin e ora si è portato a un solo punto di distacco dallo spagnolo in classifica generale quando mancano tre gare al termine della stagione. Anche Fabio Di Giannantonio è ancora in lizza per il titolo iridato visto che si trova a 29 lunghezze dall’iberico. Di seguito la classifica del Mondiale Moto3.

CLASSIFICA MONDIALE MOTO3:

1 Jorge MARTIN Honda SPA 204

2 Marco BEZZECCHI KTM ITA 203

3 Fabio DI GIANNANTONIO Honda ITA 175

4 Enea BASTIANINI Honda ITA 142

5 Lorenzo DALLA PORTA Honda ITA 131

6 Aron CANET Honda SPA 118

7 Gabriel RODRIGO KTM ARG 116

8 Jakub KORNFEIL KTM CZE 108

9 Marcos RAMIREZ KTM SPA 90

10 Andrea MIGNO KTM ITA 79

11 Albert ARENAS KTM SPA 69

12 Jaume MASIA KTM SPA 66

13 John MCPHEE KTM GBR 60

14 Philipp OETTL KTM GER 57

15 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 56

16 Dennis FOGGIA KTM ITA 55

17 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 51

18 Tony ARBOLINO Honda ITA 49

19 Darryn BINDER KTM RSA 44

20 Ayumu SASAKI Honda JPN 39

21 Adam NORRODIN Honda MAL 37

22 Kaito TOBA Honda JPN 33

23 Alonso LOPEZ Honda SPA 31

24 Nicolo BULEGA KTM ITA 18

25 Vicente PEREZ KTM SPA 13

26 Raul FERNANDEZ KTM SPA 13

27 Makar YURCHENKO KTM KAZ 9

28 Livio LOI KTM BEL 8

29 Kazuki MASAKI KTM JPN 8

30 Somkiat CHANTRA Honda THA 7

31 Manuel PAGLIANI Honda ITA 6

32 Nakarin ATIRATPHUVAPAT Honda THA 2

33 Celestino VIETTI KTM ITA 2

34 Ai OGURA Honda JPN 1













