Moto2, GP Giappone 2018: Bagnaia vede il Mondiale, secondo posto e allungo su Oliveira! Vince Quartararo

Francesco Bagnaia ha fatto un ulteriore passo verso la conquista del Mondiale Moto2 2018 visto che ora può contare su 35 punti di vantaggio nei confronti di Miguel Oliveira quando mancano tre gare al termine della stagione. Pecco ha concluso il GP del Giappone al secondo posto e ha guadagnato altre sette lunghezze sul portoghese che si è dovuto accontentare della quarta posizione. Il piemontese ha conquistato l’undicesimo podio stagionale (l’appuntamento con i gradini gli era sfuggito solo in quattro occasioni, si tratta della seconda piazza d’onore dopo quella di Aragon) e ha messo seriamente le mani sul titolo iridato che potrebbe già festeggiare matematicamente settimana prossima in Australia: ora il 21enne deve semplicemente amministrare la situazione, evitando di complicarsi la vita e cercando di non rianimare il lusitano che ormai sembra essere con le spalle al muro.

A vincere la gara è stato il francese Fabio Quartararo, al secondo trionfo nel 2018 dopo quello ottenuto a Barcellona. Il transalpino della Speed Up è riuscito a fare gara di vertice e nelle ultime tornate ha tenuto a bada Bagnaia che ha giustamente pensato al campionato (i due sono giunti sul traguardo separati da appena quattro decimi). Terzo posto per l’ottimo Lorenzo Baldassarri che si riscatta prontamente dopo il ritiro in Thailandia e conquista il quarto podio stagionale (si era imposto anche a Jerez a inizio anno) rafforzando il terzo posto in classifica generale visto che lo spagnolo Alex Marquez si è dovuto fermare in quinta posizione appena davanti al sudafricano Brad Binder. Gli altri italiani: Luca Marini decimo, Mattia Pasini 15esimo, Andrea Locatelli 17esimo, Stefano Manzi 25esimo, ritirato Simone Corsi.

GP GIAPPONE 2018: ORDINE D’ARRIVO E RISULTATO GARA

1 25 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 154.3 41’03.849

2 20 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 154.2 +0.445

3 16 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 153.9 +6.672

4 13 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 153.5 +11.998

5 11 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 153.5 +12.528

6 10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 153.5 +12.793

7 9 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 153.5 +13.146

8 8 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 153.4 +14.097

9 7 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 153.4 +14.256

10 6 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 153.3 +16.049

11 5 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 153.2 +18.001

12 4 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 153.1 +19.666

13 3 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 153.0 +20.256

14 2 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 153.0 +20.723

15 1 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 152.8 +23.536

16 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 152.7 +24.913

17 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 152.7 +25.067

18 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 152.6 +26.733

19 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 152.2 +34.332

20 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 152.1 +34.519

21 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team Kalex 152.1 +34.748

22 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 151.9 +37.903

23 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 151.9 +38.366

24 57 Edgar PONS SPA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 151.6 +43.015

25 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 151.4 +47.112

26 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 150.8 +56.945

27 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 150.6 +1’00.104

28 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 150.2 +1’07.510

Not Classified

64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 151.2 1 Lap

9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 152.8 9 Laps

21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 149.4 13 Laps

24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 149.7 19 Laps













Foto: Valerio Origo