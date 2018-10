MotoGP, GP Giappone 2018: Marc Marquez vince il Mondiale se…Tutte le possibili combinazioni

Ormai ci siamo, lo champagne è già in ghiaccio da diverso tempo, e domattina potrebbe essere tirato fuori da Marc Marquez per festeggiare degnamente il suo quinto titolo iridato nella MotoGP, il settimo in assoluto. Lo spagnolo affronta il Gran Premio del Giappone con ben 77 punti di vantaggio nei confronti di Andrea Dovizioso, per cui con un bottino davvero notevole. Al termine della corsa di Motegi mancheranno tre appuntamenti alla conclusione del campionato, per cui per il Cabroncito sarà quasi una formalità raggiungere il trionfo mondiale. Starà ad Andrea Dovizioso compiere l’impresa di prolungare i discorsi, vincendo la gara (condizione quasi imprescindibile) e sperare in una giornata non eccezionale del suo rivale. Conoscendo Marc Marquez, ovviamente, farà di tutto per vincere proprio in casa della Honda, per suggellare nel migliore dei modi un’annata nella quale ha rasentato la perfezione. Andiamo ad analizzare, caso per caso, tutti i possibili incroci che porterebbero lo spagnolo al titolo mondiale 2018 della classe regina.e

MARC MARQUEZ DIVENTA CAMPIONE DEL MONDO SE…

– Vince la gara di Motegi

– Arriva secondo e Dovizioso non vince

– Arriva terzo e Dovizioso ottiene un qualsiasi risultato peggiore

– Arriva quarto e Dovizioso arriva terzo o peggio

– Arriva quinto e Dovizioso fa quarto o peggio

– Arriva sesto o settimo e Dovizioso fa quinto o un risultato peggiore

– Arriva ottavo e Dovizioso fa sesto o peggio

– Arriva nono e Dovizioso fa settimo o peggio

– Arriva decimo e Dovizioso fa ottavo o peggio

– Arriva 11esimo e Dovizioso fa nono o peggio

– Arriva 12esimo e Dovizioso fa decimo o peggio

– Arriva 13esimo e Dovizioso fa 11esimo o peggio

– Arriva 14esimo e Dovizioso fa 12esimo o peggio

– Arriva 15esimo e Dovizioso fa 13esimo o peggio

– Non va a punti/si ritira e Dovizioso fa quattordicesimo o peggio

FOTO: Valerio Origo