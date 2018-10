MotoGP, GP Giappone 2018: l’orario della gara. Come vederla in tv in diretta e in differita. Il programma completo su Sky e TV8

Domattina si disputerà il Gran Premio del Giappone 2018, sedicesimo e quartultimo round della stagione del Motomondiale. Nella classe regina Marc Marquez potrebbe chiudere i giochi iridati conquistando il suo settimo titolo con tre gare d’anticipo, mentre in Moto2 e Moto3 la bagarre per il campionato è ancora molto aperta e ricca di colpi di scena in ogni weekend. Dopo due giorni molto variabili dal punto di vista meteorologico, i migliori piloti al mondo si sfideranno su una delle piste più complete e difficili del calendario: il Twin Ring di Motegi. In MotoGP Andrea Dovizioso partirà dalla pole position e proverà subito a scappare via per sfruttare la sesta posizione in griglia del leader del campionato Marc Marquez, il quale dovrà fare i conti con i vari Miller, Zarco e Iannone, avversari di tutto rispetto e difficili da sorpassare nelle prime tornate. L’iberico della Honda ha 77 lunghezze di vantaggio in classifica generale nei confronti del “Dovi” a quattro round dal termine del campionato, perciò se riuscisse a perdere meno di tre punti dal rivale a Motegi potrebbe festeggiare il suo settimo Mondiale, il quinto nella classe regina.

Le gare delle tre cilindrate verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP a partire dalle ore 4.00 della notte italiana ed in diretta streaming su Sky Go. Sarà possibile vedere il GP anche in differita in chiaro su TV8: la replica della Moto3 è prevista per le 11.00, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.00. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa della classe regina, per non perdere neanche un minuto della gara che potrebbe assegnare il Mondiale 2018. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato della domenica del Gran Premio del Giappone 2018.













PROGRAMMA GP GIAPPONE 2018

DOMENICA 21 OTTOBRE

ore 1.40-2.00 Warm-up Moto3

ore 2.10-2.30 Warm-up Moto2

ore 2.40-3.00 Warm-up MotoGP

ore 4.00 Gara Moto3 (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 5.20 Gara Moto2 (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 7.00 Gara MotoGP (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 11.00 Replica Gara Moto3 (TV8)

ore 12.15 Replica Gara Moto2 (TV8)

ore 14.00 Replica Gara MotoGP (TV8)

Foto: Valerio Origo