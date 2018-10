Moto2, GP Giappone 2018: Francesco Bagnaia centra la sesta pole della stagione davanti a Quartararo e Lecuona. Oliveira solo 9°, Marini 11°

Francesco “Pecco” Bagnaia ha conquistato una fantastica pole position (la sesta della stagione) nel Gran Premio del Giappone 2018, sedicesimo e quartultimo appuntamento del Motomondiale. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46, leader del Mondiale, è stato rapidissimo sin dal primo giro ed ha collezionato un run di otto giri molto costanti sul piede del 1:50 alto che fa ben sperare anche in ottica gara. Il torinese ha fatto segnare il miglior tempo con 1:50.759 distanziando il francese Fabio Quartararo (Speed Up) di 0.165 ed il sorprendente spagnolo Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors) di 0.231. L’iberico ha confermato in qualifica gli ottimi tempi messi a segno nell’arco delle sessioni di prove libere e scatterà dalla prima fila per la prima volta in carriera.

Quarta posizione per Marcel Schrotter (a soli 53 millesimi dalla terza piazza) che è stato uno dei pochi a migliorare notevolmente i propri tempi negli ultimi minuti della sessione in cui sulla carta la pista dovrebbe peggiorare leggermente rispetto alla prima parte. Il tedesco aprirà la seconda fila davanti all’azzurro Lorenzo Baldassarri, quinto a 0.333, e allo spagnolo Alex Marquez, sesto a 0.491. Il portoghese Miguel Oliveira, rivale di Bagnaia nella corsa per il titolo iridato, ha fatto fatica a chiudere un giro perfetto ed ha chiuso la sessione solo con il nono miglior tempo. Turno di qualifica difficile anche per Luca Marini, infatti il pilota in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46 non è riuscito a fare meglio di un’undicesima posizione alle spalle del sudafricano Brad Binder, compagno di squadra di Oliveira in KTM.

CLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE GP GIAPPONE 2018 MOTO2

1 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 255.5 1’50.759

2 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 253.5 1’50.924 0.165 / 0.165

3 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 252.9 1’50.990 0.231 / 0.066

4 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 255.0 1’51.043 0.284 / 0.053

5 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 254.9 1’51.092 0.333 / 0.049

6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 255.1 1’51.250 0.491 / 0.158

7 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 253.1 1’51.313 0.554 / 0.063

8 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 254.6 1’51.327 0.568 / 0.014

9 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 254.9 1’51.331 0.572 / 0.004

10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 258.8 1’51.340 0.581 / 0.009

11 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 256.0 1’51.343 0.584 / 0.003

12 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 253.8 1’51.359 0.600 / 0.016

13 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 253.8 1’51.505 0.746 / 0.146

14 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 255.0 1’51.555 0.796 / 0.050

15 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 256.8 1’51.638 0.879 / 0.083

16 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 254.4 1’51.666 0.907 / 0.028

17 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 254.8 1’51.769 1.010 / 0.103

18 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 249.8 1’51.797 1.038 / 0.028

19 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 252.6 1’51.808 1.049 / 0.011

20 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 256.5 1’51.822 1.063 / 0.014

21 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 254.7 1’51.862 1.103 / 0.040

22 57 Edgar PONS SPA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 252.1 1’51.899 1.140 / 0.037

23 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.4 1’52.258 1.499 / 0.359

24 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team Kalex 249.0 1’52.378 1.619 / 0.120

25 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 253.2 1’52.505 1.746 / 0.127

26 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 251.2 1’52.549 1.790 / 0.044

27 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 252.5 1’52.625 1.866 / 0.076

28 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 254.5 1’52.775 2.016 / 0.150

29 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 248.7 1’53.222 2.463 / 0.447

30 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 253.5 1’53.755 2.996 / 0.533

31 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 252.8 1’53.870 3.111 / 0.115

32 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 248.3 1’54.199 3.440 / 0.329













Foto: Valerio Origo