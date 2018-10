MotoGP, GP Australia 2018: Marquez favorito per la gara, ma Iannone e Viñales hanno il passo per giocarsela. Dovizioso e Rossi a caccia del podio

Le qualifiche del Gran Premio d’Australia 2018 di MotoGP sono andate in archivio con la pole position del solito Marc Marquez (79^ pole in carriera, 51^ nella classe regina), il quale è riuscito a spingere al massimo nonostante le condizioni metereologiche difficilissime da gestire, con un fortissimo vento che ha trasportato qualche fastidiosa goccia di pioggia sul tracciato proprio durante il Q2. L’iberico si è confermato il più forte in questo genere di situazioni al limite con gomme slick, precedendo Maverick Viñales (Yamaha) e Johann Zarco (Yamaha Tech3) rispettivamente di 3 e 5 decimi.

Le previsioni meteo per la gara sembrano buone ma a Phillip Island le condizioni possono mutare molto velocemente perciò non è esclusa la possibilità di una gara pazza “flag to flag” come è già successo diverse volte nel passato recente del Gran Premio australiano. In caso di pista asciutta il favorito sarà comunque il sette volte campione iridato Marc Marquez, che dovrà però vedersela con diversi rivali molto accreditati per quanto fatto vedere nelle varie sessioni di questo weekend. Andrea Iannone è indicato da tutti come uno dei punti di riferimento da seguire con grande attenzione in gara, infatti il 29enne di Vasto si è sempre trovato a suo agio su questo tracciato sin dai tempi della Ducati e quest’anno sta mostrando un potenziale davvero importante grazie anche ai progressi della Suzuki. Iannone partirà dalla seconda fila ma non dovrebbe avere nessun problema a seguire Marquez (potrebbe addirittura provare ad andare in fuga solitaria) perlomeno fino all’ultimo terzo di gara, in cui subentrerà il fattore del degrado della gomma posteriore che potrebbe rivelarsi decisivo per gli ultimi giri.

Un altro pilota che sulla carta ha il passo per giocarsi la vittoria è Maverick Viñales, il quale scatterà dalla seconda casella in griglia e proverà a rimanere incollato alla ruota dei favoriti nei primi giri per poi salire di colpi nella seconda parte della corsa come ci ha abituato negli ultimi 12 mesi. Si profila una gara di rimonta per Andrea Dovizioso (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha) che partono dalla terza fila a causa di una qualifica un po’ pasticciata, ma non sarà semplice per loro rientrare nel gruppo di testa per giocarsi il podio senza stressare eccessivamente lo pneumatico posteriore. Gli altri outsider che sembrano avere il potenziale per giocarsi le posizioni da podio almeno sino agli ultimi dieci giri dovrebbero essere Johann Zarco, autore del terzo tempo in prova, Alex Rins (Suzuki), reduce dal podio di Motegi, ed il padrone di casa australiano Jack Miller (Ducati Pramac).













Foto: Valerio Origo