MotoGP, GP Australia 2018: Marc Marquez vuol vincere ancora. Andrea Dovizioso per sfatare il tabù, Valentino Rossi punta al podio

Ed eccoci a Phillip Island (Australia), scenario oceanico da favola, teatro ideale del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. E’ vero sull’esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi (Giappone). E dunque, con niente di particolare in gioco, i centauri si sfideranno con la voglia più pura e sincera: battersi fino in fondo senza tatticismi e remore.

Il motociclismo che piace agli appassionati potrebbe dunque andare in scena lungo i saliscendi australiani, dove servirà una moto ben settata e tanto coraggio per gestire i curvoni veloci e non lasciarsi condizionare dal forte vento. Marquez, con l’iride incastonato nel cuore, correrà con il solo piacere di farlo ed è lecito aspettarsi una sua versione “full-attack” per far capire che è sempre lui il più forte e bissare la vittoria dell’anno scorso.

Ad Andrea Dovizioso spetterà il compito di provare a contrastarlo e per fare ciò servirà sfatare un tabù. Su questa pista, infatti, la Rossa negli ultimi anni ha sempre sofferto da matti. Su un circuito di percorrenza pura la creatura di Borgo Panigale faticava a tenere il ritmo. In questo weekend, quindi, l’esame supremo anche per provare a rinverdire i tempi di chi a queste latitudini ha fatto la storia: Casey Stoner e le sue sei vittorie consecutive in top class dal 2007 al 2011 a cui è stata dedicata anche una curva non a caso.

E Valentino Rossi? Il “Dottore”, secondo l’anno scorso, vorrebbe replicare questo riscontro su una pista che ha sempre apprezzato. Dipenderà molto dagli “umori” della Yamaha che in fatto di sfruttamento degli pneumatici e di trazione è apparsa in Giappone ancora carente. Servirà tirar fuori il coniglio dal cilindro per puntare alla top-3 e Valentino ci proverà come sempre anche se non sarà facile viste le difficoltà del caso.













